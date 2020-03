Prezzi più bassi, ridimensionamento e prolungamento dei contratti: ecco come cambierà anche il calciomercato

Il Messaggero ha provato a fare una previsione su quelli che saranno i cambiamenti sul mondo del calciomercato a partire dall’estate in seguito all’emergenza COVID-19 che sta colpendo tutto il mondo. Innanzitutto si prevede un abbassamento dei prezzi, dato dalle ingenti perdite economiche dei club. Da questo aspetto seguirà un ridimensionamento dei contratti e delle clausole rescissorie troppo alte. Rimane da capire cosa succederà per i contratti dei giocatori in prestito che scadranno il 30 giugno. Visto che molto probabilmente il termine della Serie A sarà posticipato oltre questa data, anche i contratti dovrebbero subire un prolungamento per permettere agli atleti di finire la stagione con le proprie attuali squadre.