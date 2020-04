Prima Castrovilli, ora Vlahovic e poi toccherà a Milenkovic!

L’obiettivo della proprietà della Fiorentina è quello di costruire una squadra sempre più forte. Un’opera che è cominciata diversi mesi fa con il rinnovo contrattuale di Castrovilli. L’attualità ci dice che, non appena sarà possibile per Commisso tornare in Italia, la stessa cosa verrà fatta con Vlahovic: accordo fino al 2025 con ingaggio triplicato e che arriverà ad un milione di euro, a salire nei prossimi anni. E dopo l’attaccante, secondo Tuttosport, toccherà anche a Milenkovic legarsi al club gigliato. L’attuale contratto del difensore scade nel 2022.