“Prima delle partite serali facciamo… degli aperitivi”. Il nutrizionista della Fiorentina svela le abitudini dei giocatori

Cristian Petri, nutrizionista ufficiale della Fiorentina e della Nazionale Under 21, ha parlato a fanpage.it svelando le abitudini dei giocatori viola in questo periodo in cui scendono in campo ogni tre giorni. “Il dispendio delle energie è alto e bisogna assicurarsi il reintegro subito dopo la gara – spiega Petri – . La cosa più importante è avere sempre un introito calorico importante. Per evitare insorgenza di infortuni. Ciò che non deve mancare è frutta e verdura. Ma anche vellutate”.

Continua così il nutrizionista della Fiorentina: “In questo periodo abbiamo creato degli ‘aperitivi’ prima delle gare serali: frullati, estratti, giocando con nomi di cocktail famosi per poi andare avanti, al termine della partita, con la cena“. Poche regole, ma fondamentali invece, sugli orari: “Bisogna sempre mangiare 3 ore prima dell’attività – ha aggiunto Petri – e sul post bisogna recuperare il più veloce possibile con parte liquida e successivamente parte solida”. Ma non è tutto: “E’ fondamentale ed essenziale in tutto questo, il lavoro di cuoco e staff sanitario, che insieme, garantiscono il corretto recupero dei giocatori”.