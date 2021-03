“Prima di puntare il dito bisognerebbe vedere la situazione dall’interno. La rosa della Fiorentina sulla carta poteva ambire all’Europa”

L’ex centrocampista della Fiorentina Gaetano Fontana ha parlato a TMW Radio: “Mi auguravo qualcosa di molto diverso dalla Fiorentina, che sta deludendo le aspettative della vigilia. Presi individualmente i giocatori sono ben strutturati, ma mettendoli insieme a volte certe problematiche possono venire fuori. Può darsi che siano mal assortiti, perché come giocatori sono di primo livello”.

E poi ha aggiunto: “La difficoltà non è solo sulla proposta di gioco, ma il fatto che la squadra subisca anche tanto: per questo è venuto fuori un campionato così. E dispiace, perché la rosa sarebbe un bel mix tra esperti e giovani, sembrava l’impianto per poter ambire almeno alla zona europea. Siamo però di fronte a un anno particolarissimo. Andrebbe vissuta la situazione da dentro prima di puntare il dito”.