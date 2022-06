“Prima di un attaccante arriveranno un terzino e un centrocampista alla Fiorentina. Suarez impossibile per i viola, mentre Piatek vorrebbe restare. Su Milenkovic…”

Come si sta evolvendo il mercato della Fiorentina? Una questione affrontata da Spaceviola con Luca Bendoni, del team Di Marzio.

L’attaccante non sembra essere la priorità del club gigliato: “Prima si vuole guardare al terzino e al centrocampista – ha detto Bendoni – Per quanto riguarda Piatek invece è importante dire che il giocatore vorrebbe restare, ma la Fiorentina sta facendo le sue valutazioni. Ha uno stipendio troppo alto per qualunque club italiano al momento, è una pista praticamente impossibile. Ha tante altre opportunità di fronte a sé. Il giocatore avrà sicuramente tempo di scegliere la destinazione migliore”.

Su Milenkovic: “Lo vuole l’Inter, il costo è di 15/20 milioni. L’Inter dovrebbe vendere un centrale e il serbo è un giocatore che piace, così come Bremer: sono comunque operazioni slegate, dato che i nerazzurri hanno necessità di prendere anche una riserva”.