Prima Dodô, ora Milenkovic. In casa Fiorentina c’è voglia di Champions League e nessun timore di ammetterlo

Nel giro di due giorni, la Fiorentina ha prima sentito il neo terzino destro brasiliano Dodô e poi il pilastro difensivo Milenkovic pronunciare una frase pesante: “Vogliamo la Champions League“. Manifesto di entusiasmo ed ambizione all’interno del gruppo viola, che Italiano sta cementando, motivando e stimolando dal ritiro di Moena, con vigore e prepotenza. Nessun timore reverenziale nè esitazione nel fissare un bellissimo scalino da compiere col viola addosso. Convinzione nei propri mezzi, autorità e un po’ di sana arroganza.

I due difensori hanno chiaramente manifestato la volontà di puntare ad un grosso obiettivo, forse anche eccessivo, se si guarda oggi alla rosa viola. Certamente ancora la squadra della Fiorentina non è al completo, e la sensazione è che sul mercato qualche intervento ci sarà. Ci sono rose indubbiamente più attrezzate per i primi quattro posti. Il gruppo gigliato sarà chiamato a conquistare l’Europa dopo gli sforzi fatti la scorsa stagione passando attraverso il playoff di Conference League, ma nella mente dei calciatori c’è già il salto di qualità e questo fa ben sperare per l’approccio ad un’annata in cui servirà alzare molto l’asticella ai giocatori della Fiorentina, sotto ogni aspetto. Frasi che fanno ben sperare dopo anni in cui c’era quasi timore a parlare di obiettivi.