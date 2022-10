Prima frazione grigia per la Fiorentina Primavera, che deve inseguire il Frosinone nel punteggio

Un pomeriggio non semplice fin qui per la Fiorentina Primavera, impegnata sul campo del sorprendente Frosinone (appena un punto dietro in classifica): viola infatti sotto per 1-0 per ora, con il gol di Bracaglia al 42′ sugli sviluppi di un calcio piazzato. La formazione di Aquilani ha sprecato una buona occasione in apertura con Distefano e cercherà la rimonta nella ripresa.