Prima giornata: La Fiorentina esordisce in casa contro una squadra gemellata

Calendario di Serie A per la stagione 2020/21 in uscita. La Fiorentina inizierà il suo campionato in casa, al Franchi, contro il Torino, formazione con la quale esiste un gemellaggio storico, almeno a livello di tifoserie. Il big match della prima è quello tra Lazio e Atalanta. Ma questo è il programma completo della giornata:

Benevento-Inter

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma