Prima “grave” ufficialità: Un campionato importante europeo non riaprirà i battenti

La stagione 2019/2020 della Ligue 1 (così come della Ligue 2) non riprenderà più. Lo ha rivelato RMC sport anticipando l’annuncio del primo ministro francese Edouard Philippe davanti all’Assemblea Nazionale: “La stagione 2019/20 degli sport professionistici, compreso il calcio, non potrà riprendere”, ha detto il premier. Si ripartirà dunque direttamente a settembre con la nuova stagione. Al momento non ci sono informazioni in merito a titoli, promozioni, retrocessioni e qualificazioni alle coppe. Quel che certo è che si tratta di una notizia destinata a scuotere il calcio europeo, visto che la Ligue 1 sarà il primo dei top 5 campionati a chiudere in anticipo.