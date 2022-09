Prima i Rangers, poi la Fiorentina. Neilson ci crede: “Nel nostro Tynecastle possiamo vincere ogni partita”

Robbie Neilson, allenatore degli Hearts of Midlothian, si prepara a un doppio scontro a fuoco contro i Rangers e la Fiorentina. Questo sabato alle 13:30, infatti, il prossimo avversario europeo dei Viola ospiterà al ‘Tynecastle Park’ i campioni di Scozia, con la possibilità di agganciarli in classifica in caso di successo.

“Quando giochiamo al Tynecastle, ci aspettiamo di vincere ogni partita e sarà lo stesso sabato. Sarà diverso da come eravamo abituati: l’anno scorso potevamo prepararci da sabato a sabato, ma adesso abbiamo una competizione europea nel mezzo. Le prossime sei settimane saranno molto, molto importanti per la nostra stagione perché abbiamo quattro gare di Conference da giocare”.

Poi un commento sugli indisponibili: “Halkett rimane in dubbio per i Rangers dopo l’infortunio al ginocchio nella vittoria sull’RFS e potrebbe rimanere in panchina in modo da essere pronto per la Fiorentina. A parte questo, Boyce e Baningime sono i due che resteranno fuori.”