Prima il Covid e poi il sospiro di sollievo: un caso risolto anche nella famiglia di un titolare della Fiorentina Primavera

Mauro Lovisa non è solo presidente e grande protagonista con il suo Pordenone in Serie B, in piena lotta promozione prima dello stop, ma anche il padre di Alessandro, centrocampista classe 2001 in forza alla Fiorentina Primavera. Il Covid-19 purtroppo ha colpito proprio il padre, che però nelle ultime ore ha annunciato la sua guarigione: “Sono lieto di comunicare di essere ufficialmente guarito da questo maledetto Covid-19. Una liberazione che ci tengo a condividere con la mia famiglia e tutti coloro (tantissimi) che in questi giorni mi hanno trasmesso grande affetto. Ringrazio di cuore gli operatori dell’Azienda sanitaria, per il supporto e il monitoraggio costante, e sono vicino a chi sta lottando ancora. Mi auguro che la bella stagione contribuisca a scacciare il virus, farci ritrovare il sorriso e la nostra vita normale. Amici e tifosi, a presto!”.