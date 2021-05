Prima la riforma, poi il Torino: la Fiorentina Primavera ha l’occasionissima per mettere in cassaforte la salvezza

La riforma ufficializzata in settimana che porterà il prossimo campionato di Primavera 1 da 16 a 18 squadre, di fatto ha dato una grande mano alla Fiorentina, impelagata nei bassifondi fin da inizio stagione. Le retrocessioni non saranno più 3 ma 2, con la seconda che emergerà dal play-out tra penultima e terz’ultima. A cinque turni dalla fine le ultime 3 sono Ascoli (ormai condannato), Lazio a quota 19 e Torino a 20 e domani la squadra viola affronterà proprio i granata al “Bozzi”: ad oggi ci sono 7 punti tra le due e l’occasione è dunque più che ghiotta per mettere in cassaforte la salvezza. Nel mezzo ci sarebbe anche il Bologna, la prima che ad oggi si salverebbe:

Inter 49, Juventus 47, Sampdoria 46, Roma 45, Empoli 43, Spal 42, Atalanta 39, Milan 38, Sassuolo 37, Genoa* 36, Cagliari 31, Fiorentina 27, Bologna 25, Torino 20, Lazio 19, Ascoli* 5.

*una partita in più