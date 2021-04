Prima la salvezza e poi tutto al tavolo per il rinnovo: le priorità di Vlahovic, accelerate dal ritorno di Commisso

C’è poco da fare, senza la presenza di Rocco Commisso a Firenze le questioni di grande rilevanza non si sbloccano: funziona così per il mercato, come per le decisioni sugli allenatori e quasi certamente anche per i rinnovi. Per questo su Dusan Vlahovic l’attenzione è massima ma la questione entrerà nel vivo in questi giorni, con il ritorno di Rocco Commisso a Firenze. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio comunque, la priorità del bomber classe 2000 è quella di concludere la sua missione e portare prima in salvo la Fiorentina. Poi però, anche se qualche discorso potrebbe già essere portato avanti fin da ora, ci si siederà concretamente al tavolo per discutere di un contratto in scadenza nel 2023 e che solo in caso di permanenza decisa, probabilmente, verrà prolungato. A Commisso ovviamente la facoltà di convincere il suo attaccante con una prospettiva economica, ma soprattutto sportiva, che lo convinca.