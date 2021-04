Prima la salvezza, poi il futuro. I nodi che la Fiorentina dovrà risolvere

Tra due settimane esatte, la Fiorentina sarà di scena a Cagliari in quello che potrebbe essere uno scontro diretto decisivo per la salvezza. La speranza, lato Firenze, è di arrivarci con la permanenza in Serie A già in tasca. Dopodiché, si potrà finalmente concentrarsi soltanto sul futuro: sono tanti i nodi da sciogliere, come si legge su Tuttosport. A cominciare dall’allenatore, che sarà la scelta da non sbagliare dopo gli errori delle ultime due stagioni. Gattuso, De Zerbi, Juric e Fonseca, questi i nomi accostati alla Fiorentina.

Poi la società potrà concentrarsi su acquisti e cessioni, anche in base alle richieste del nuovo tecnico. In dubbio i vari Milenkovic (destinato alla Premier), Pezzella, Pulgar, Callejon e Kouame, per non parlare di Kokorin che ha un contratto fino al 2024. Inoltre, importante sarà anche la scelta che verrà fatta sulla dirigenza. Rimarrà Pradè? Ad oggi sembra un’ipotesi plausibile, magari con l’arrivo di un altro profilo che lo aiuti in sede di mercato.