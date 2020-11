Prima l’errore, poi il rosso: la notte da incubo di Quarta

Nella triste serata dello Stadio Olimpico, uno dei giocatori che ha maggiormente sorpreso in negativo è stato Lucas Martinez Quarta. Anche se le attenuanti per l’argentino sono tante, visto che si è trattato della prima volta dal 1′ in Serie A. E della terza partita con la maglia della Fiorentina, arrivata dopo l’esordio a partita in corso contro l’Udinese e la sfida in Coppa Italia contro il Padova.

Due gli episodi cruciali della partita dell’ex River Plate. Il primo è il gol del vantaggio della Roma, in cui Martinez Quarta si divide le colpe assieme a Milenkovic. In due sono andati su Dzeko, sbagliando il tempo dell’intervento sul rilancio di Mirante. Il pallone è arrivato a Spinazzola, che si è involato verso la porta di Dragowski. L’altro episodio è il cartellino rosso, che ha definitivamente chiuso le partite. Un brutto fallo nei confronti di Dzeko, sicuramente inutile visto il momento e la posizione, che Orsato ha sanzionato con l’espulsione. Quarta salterà così la trasferta di Parma e tornerà a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.