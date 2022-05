Prima o poi doveva succedere: il (mancato) riscatto di Torreira è riuscito a unire anche l’opinione viola

Sono passate solo poche ore da quella che potrebbe essere definita un’impresa da parte della Fiorentina: in ritorno in Europa dopo un’astinenza di cinque anni. Per come si era messa la classifica, i rimpianti ci sono, per un obiettivo finale che poteva essere anche più ghiotto. L’importante però era tornarci e la squadra di Vincenzo Italiano ce l’ha fatta.

Sono passate solo poche ore eppure, se chiedete a qualsiasi tifoso viola un commento sull’attuale situazione in casa Fiorentina, con alta probabilità farà riferimento al mancato rinnovo di Lucas Torreira. Una notizia che ha letteralmente sconvolto il tifo viola a poche ore dalla fine del campionato per i più disparati motivi. L’uruguaiano è stato uno dei migliori (se non il migliore) della stagione appena conclusa e il riscatto dall’Arsenal per 15 milioni sembrava scontato. La volontà di Torreira poi era ed è tuttora chiara: vuole rimanere a Firenze. Tanti i messaggi d’amore verso la città e la maglia in queste ultime ore, sperando in un cambio di rotta in una trattativa che nessuno si aspettava potesse volgere così.

Il popolo viola si è unito per spingere la società a riscattare il giocatore, tra hashtag virali e petizioni online. Basta dare un’occhiata ai social della Fiorentina per capire quanto la questione stia a cuore del tifo gigliato. La stessa conferenza di Commisso, era attesa dalla maggioranza per avere delle risposte sulla questione. Di spiegazioni esaustive alla fine non ne sono arrivate dal numero uno viola, con un accenno al procuratore del ragazzo e a una porta che comunque ancora non è totalmente chiusa.

A Firenze si sperano davvero tutti, per una volta uniti per una causa. Dopo le ultime delusioni, di aver visto i propri beniamini tradire la maglia e andare alla Juventus, i fiorentini vogliono ancora con sé un giocatore che ha dimostrato di essere attaccato a questi colori e di volerli ancora, in un calcio che è sempre meno avvezzo a questo tipo di comportamenti. I tifosi viola ci sperano, Torreira ci spera. La palla passa alla società. Un’altra patata bollente che sarà importante gestire bene.