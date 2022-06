Prima offerta dall’Italia per Agustín Álvarez. Un futuro in Serie A è possibile

Il calciatore del Penarol Agustín Álvarez è molto ricercato da una squadra italiana, che ha già presentato la sua prima offerta. Secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, il Sassuolo si è fatto avanti per l’attaccante uruguaiano, già cercato dalla Fiorentina a gennaio.

Il DS neroverde Carnevali avrebbe offerto al club giallonero 11 milioni di € + 2 di bonus, legati al numero di presenze del calciatore e anche a un ulteriore incremento, legato alla classifica dei capocannonieri. Gli emiliani sembrano voler fare sul serio per portare Álvarez in Serie A, in quella che sarebbe la sua prima esperienza fuori dal suo paese.