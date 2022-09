Prima ragionieri e poi anche commercialisti, così abbiamo perso il nostro vero obiettivo. Commisso, la difesa del gruppo e gli investimenti post Vlahovic

Niente di nuovo. La conferenza di Commisso ci è piaciuta per le modalità, finalmente in sala stampa, finalmente tante domande, finalmente tante risposte. Sarebbe l’abc, ma non sempre è così. E allora bene. Poi ci ha fatto piacere ritrovare un presidente della Fiorentina in forma migliore, i momenti passati non sono stati facili, speriamo che il futuro sia diverso. Lo sforzo che ha fatto, nel presentarsi davanti a tutti, è stato bello, naturale, genuino. Poi gli argomenti toccati: poco calcio, tanti soldi, un fiume di frecciatine. Ma ci siamo abitati ormai, è il suo modo. E difficilmente si cambia.

E allora prendiamo le cose buone, quelle che ci interessano di più: la difesa di Italiano e del gruppo, soprattutto. Perché ultimamente si è andati davvero lunghi nelle critiche, nelle polemiche sportive, nei confronti di un tecnico che ancora non può essere Ancelotti ma che ha riportato a Firenze risultati, bel gioco, divertimento. Un’aria buona insomma. Sul futuro di questa Fiorentina si riesce a capire bene poco. La posizione al momento è questa, quella a cavallo tra l’Europa League e il decimo posto. L’obiettivo migliorare l’anno passato. Guardare ai bilanci, capire che se un giocatore esplode come Vlahovic è praticamente impossibile trattenerlo, e vivere giorno per giorno. L’operazione ‘Dusan’ definita come straordinaria può trovare anche tanto assenso, meno ne trovano sicuramente gli investimenti fatti con quei soldi, con ingressi in rosa di giocatori che fin qui non hanno convinto.

A maggio prossimo il Viola Park, la Fiorentina comincerà lì la prossima stagione. Un ritardo che dispiace, ma abbastanza ‘normale’ purtroppo. Oggi comincia l’avventura europea, si torna a parlare di calcio e di campo che è la cosa migliore e che interessa di più. Soldi, soldi, soldi, con i Della Valle e Cognigni eravamo diventati tutti ragionieri. Oggi siamo anche commercialisti. Non si parla d’altro, in alcuni momenti sembra davvero che sia stato perso il vero obiettivo: tifare, divertirsi, gioire con il calcio. E sognare.