Primavera, Bologna-Fiorentina: Segui la DIRETTA testuale su Fiorentinanews.com

BOLOGNA-FIORENTINA 0-0

Dopo la bella vittoria con annesso passaggio del turno in Coppa Italia con la Juventus, la Fiorentina Primavera torna in campo per il match di campionato contro il Bologna. Calcio d’inizio alle ore 15 sul campo dei felsinei, con Fiorentinanews.com che vi offrirà la diretta testuale dell’incontro. Se non volete perdervi nemmeno un’emozione basta aggiornare continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se state utilizzando un computer.

FORMAZIONI UFFICIALI

BOLOGNA: Prisco, Tosi, Milani, Khailoti, Montebugnoli, Farinelli, Maresca, Viviani, Rocchi, Vergani, Rabbi. All. Luciano Zauri

FIORENTINA: Brancolini, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Spalluto, Monteanu, Neri. All. Alberto Aquilani (in panchina M. Quinto)