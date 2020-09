Primavera, Ascoli-Fiorentina: segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

In cerca del riscatto, dopo l’esordio amaro in campionato contro il Bologna, la Fiorentina Primavera cerca i suoi primi punti in casa dell’Ascoli, neo promosso in prima divisione. Aquilani darà spazio quasi certamente al neo arrivato Munteanu, attaccante classe 2002 arrivato dal Viitorul. Appuntamento alle 17, con la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com.

ASCOLI: Radano; Pulsoni, Gurini, Alagna, Markovic, Olivieri, Colistra, Franzolini, Cudjoe, Riccardi, Intinacelli.

FIORENTINA: Chiorra; Gentile, Dutu, Krastev, Ponsi; Pierozzi, Fiorini, Agostinelli; Milani, Munteanu, Di Stefano.