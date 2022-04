A caccia, della matematica qualificazione per i play off. Questo l’obiettivo della Fiorentina Primavera di Vincenzo Aquilani, ospite tra pochi minuti del Bologna. Di seguito, le scelte del tecnico gigliato per la gara odierna:

FIORENTINA: Fogli; Biagetti, Krastev, Frison; Egharevba, Bianco, Amatucci, Kayode; Seck, Toci, Agostinelli. A disp.: Bertini, Larsen, Corradini, Distefano, Capasso, Romani, Favasuli, Neri, Koffi, Sene, Lucchesi. Allenatore: Alberto Aquilani