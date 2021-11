Primavera, Empoli-Fiorentina 2-0 Via alla ripresa. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Empoli-Fiorentina 2-0 (3′ Villa, 5′ Degl’Innocenti)

FIORENTINA (1-4-2-3-1): Andonov; Gentile, Krastev, Romani, Kayode; Bianco, Corradini; Egharevba, Amatucci, Agostinelli; Toci.

A disp: Fogli, Larsen, Ghilardi, Capasso, Petronelli, Sacchini, Gori, David, Neri, Koffi, Rocchetti, Barducci. Allenatore: Alberto Aquilani.

64′ Primo cambio della gara: entra David ed esce Amatucci per la Fiorentina.

64′ AMATUCCI! Clamoroso gol fallito dal centrocampista viola, che recupera un pallone vagante in area dopo un assist di Toci per Agostinelli, e spedisce fuori dai pressi dell’area piccola.

63′ Sugli sviluppi della punizione la Fiorentina subisce un contropiede devastante di Boli che fa 50 metri palla al piede ed innesca Villa, il quale però cincischia non andando al tiro, Andonov gli esce sui piedi e chiude tutto.

62′ Boli commette fallo su Agostinelli, che aveva controllato benissimo un lancio dalle retrovie e saltato secco il terzino francese: primo giallo della gara, lo riceve il difensore empolese.

58′ Villa serve Asllani che calcia in porta dal limite dell’area, non conclude bene l’albanese col sinistro e spedisce fuori alla sinistra di Andonov.

54′ Sbracciata di Villa su Bianco, certamente meritevole dell’ammonizione. Il centrocampista viola perde anche del sangue e l’arbitro è costretto a fermare momentaneamente il gioco.

50′ AMATUCCI! Insistita azione di Egharevba che entra in area dalla destra crossando poi al centro, Toci lotta e ne esce vincitore, pallone che arriva sui piedi dell’accorrente Amatucci che col sinistro spara fuori un’occasione estremamente invitante!

46′ Inizia la ripresa, Forza Viola!

Fine primo tempi. Avvio choc della Fiorentina Primavera, che si trova sotto di due gol ad Empoli, in virtù delle reti di Villa e Degl’Innocenti. I giovani viola non sono riusciti poi ad accorciare le distanze fallendo un penalty con Corradini. Nella ripresa servirà una grande reazione all’undici di Aquilani per tentare almeno di pervenire al pareggio.

45′ Scatenato Fazzini sulla sinistra, il numero 8 empolese si accentra saltando secco Egharevba, va poi al tiro potente col destro ma troppo centrale, Andonov riesce a fare sua la sfera in due tempi.

43′ Bianco scodella al centro in modo morbido, sponda di testa di Egharevba, Gentile può andare al tiro da ottima posizione ma pasticcia la conclusione, che esce strozzata e totalmente innocua per Hvalic.

39′ Squadre che si sono un po’ allungate ed Empoli che gioca parecchio di ripartenza. Stavolta è Baldanzi a calciare in porta ma la conclusione del mancino di casa è troppo debole, Andonov para senza problemi.

32′ Gioca benissimo l’Empoli, soprattutto grazie ad un paio di calciatori assolutamente fuori categoria per il campionato, ossia Asllani e Baldanzi, entrambi già nel giro della prima squadra. Fazzini innescato da Asllani smarca l’accorrente Rizza che mette in mezzo ma fa buona guardia che interviene liberando l’area di rigore viola.

29′ Molto permissiva finora la direzione di gara dell’arbitro Caldera. Nessun cartellino giallo estratto dall’arbitro di Como nonostante svariati interventi assolutamente meritevoli di provvedimenti disciplinari.

25′ Empoli ancora pericoloso. Fazzini salta Bianco con una bella finta di corpo ed ottiene un buon piazzato. Botta di Asllani respinta da Romani, quindi Evangelisti spara a rete ma il suo tiro è ribattuto da Kayode.

20′ Buona accelerazione di Toci che sgasa sulla fascia sinistra servito da Amatucci e mette al centro un pallone passo insidioso verso lo stesso Amatucci: ottima l’uscita del portiere Hvalic che si tuffa sui piedi del centrocampista gigliato e sventa la minaccia.

17′ Dopo tre rigori di fila segnati Corradini si fa ipnotizzare dall’estremo difensore empolese, in ogni caso autore di un grande intervento. Giornata finora nerissima per i ragazzi viola di Aquilani.

15′ PARA HVALIC. Incrocia capitan Corradini che va di forza ma il gigante sloveno dell’Empoli si distende e mette in corner. Non riesce ad accorciare le distanze la Fiorentina, che spreca una ghiotta occasione.

15′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA. Bianco servito da Gentile va al cross col destro e c’è il fallo di mano di Degl’Innocenti, appena dentro l’area di rigore.

13′ Abbozza una reazione la Fiorentina, che sta alzando intensità e pressing. Gentile sullo scarico di Amatucci fa partire il destro da fuori, pallone altissimo.

11′ Recupera un pallone vagante da ottima posizione Toci grazie al pressing di Amatucci ma dai 16 metri calcia malissimo e sbuccia il tiro, pallone fuori alla destra di Hvalic.

8′ PALO DI ASLLANI. Empoli totalmente padrone del campo. Palo clamoroso del centrocampista albanese, che servito da Villa col mancino spara un gran rasoterra che si stampa sul montante. Ad un passo dal tris in meno di dieci minuti i padroni di casa.

5′ GOL DELL’EMPOLI. Fiorentina in bambola totale. Dopo appena cinque minuti è doppio vantaggio Empoli grazie a Degl’Innocenti. Diagonale da posizione ravvicinata ed è subito 2-0.

3′ GOL DELL’EMPOLI. I padroni di casa si portano subito avanti, grazie a Villa. Batti e ribatti in area sugli sviluppi di un corner, e il calciatore azzurro sblocca il risultato. 1-0.

1′ Partiti! Forza Viola!

Con una settimana di anticipo rispetto ai grandi, la Fiorentina Primavera va a fare visita all’Empoli, in un match che è anche preludio alla sfida in Supercoppa che a dicembre assegnerà il primo trofeo stagionale. La squadra di Aquilani ci arriva forte del secondo posto in classifica e con la possibilità di allungare sulla Juventus, sconfitta ieri dal Milan. L’anno scorso i due derby finirono male per la Fiorentina che così può dunque riscattarsi. Fischio d’inizio alle 15 al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.