Primavera Femminile, il primo round va all’Inter. Domenica il ritorno in casa per conquistare la Final Four Scudetto

È iniziata la post season della Fiorentina Primavera Femminile, con la sfida all’Inter in un gara di andata e ritorno per l’accesso alle Final Four Scudetto. Il primo match è andato alle nerazzurre che a Milano si sono imposte per 2-1. La rete di Sechi ha accorciato le distanze riaccendendo le speranze viola.

Si deciderà tutto nel match di ritorno a San Marcellino, in programma questa domenica alle ore 15.00. Compito della squadra di Mister Ricci sarà ribaltare il risultato e qualificarsi all’ultima fase del Campionato che mette in palio lo Scudetto Primavera.