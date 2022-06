Primavera Femminile, la Fiorentina incassa il poker dalla Juventus nella semifinale scudetto

Questo pomeriggio la Fiorentina Femminile Primavera era impegnata nella semifinale del campionato di categoria. In quel di Tirrenia, le ragazze viola hanno affrontato la Juventus uscendo sconfitte con un netto 4-1. Per la Fiorentina in gol Giacobbo, mentre in casa bianconera le firme sono state di Arcangeli (doppietta), Beccari e autogol di Bartolini.

La Juventus vola dunque in finale, dove affronterà la Roma. La partita si giocherà domenica 12 giugno e assegnerà lo Scudetto della Primavera Femminile.