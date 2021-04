Pokerissimo della Fiorentina Primavera che stende l’Ascoli al Bozzi. Spalluto fa tripletta, rosso diretto per Munteanu

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Ascoli 4-1 (9′ Rig. Fiorini, 10′ Intinacelli, 11′ Aut. Bolletta, 23′ Spalluto, 29′ Spalluto).

FIORENTINA (1-3-5-2): Brancolini; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Bianco, Corradini, Neri (59′ Krastev), Milani; Spalluto (59′ Distefano), Munteanu.

A disp: Ricco; Gabrieli, Giordani, Gentile, Saggioro, Krastev, Amatucci, Agostinelli, Distefano, Tirelli, Senè, Ghilardi.

Finisce qui! Tre punti importantissimi per la Fiorentina Primavera, che batte 5 a 2 l’Ascoli e raggiunge quota 23 punti in classifica. La squadra di Aquilani si allontana dalle zone calde della classifica, ed è ora a +6 dai playout. Di Spalluto (3) e Fiorini su rigore i gol viola, a cui si è aggiunta l’autorete di Bolletta. Di Intinacelli e Palazzino i gol ospiti.

90′ 4 minuti di recupero al Bozzi.

90′ Distefano colpisce la traversa! Azione di contropiede viola e l’attaccante gigliato centra la traversa col destro dopo una deviazione del portiere.

89′ Sinistro da posizione favorevolissima da parte di Luongo, tiro che esce di poco alla destra di Brancolini.

87′ Colpo di testa di Markovic, pallone fuori di poco.

86′ Gran tiro di Olivieri da fuori e Brancolini vola e para con grande abilità. Fiorentina che adesso dovrà soffrire in questa ultima manciata di minuti.

86′ L’Ascoli prova a buttarsi in avanti per tentare di avvicinarsi alla Fiorentina.

84′ GOL DELL’ASCOLI. Palazzino incrocia e segna dal dischetto, l’Ascoli accorcia le distanze, 5-2 al Bozzi.

82′ CALCIO DI RIGORE PER L’ASCOLI. Rosso diretto per Saggioro. Scelta molto discutibile del direttore di gara. Fiorentina in 9!

79′ ESPULSO MUNTEANU. L’attaccante romeno perde le staffe e rimedia il cartellino rosso dopo un colpo subito da un avversario, sbracciando in modo violento. Follia che l’ex Viitorul avrebbe dovuto assolutamente risparmiarsi.

77′ Occasionissima per la Fiorentina. Lancio lungo di Chiti e prima Distefano e poi Senè non riescono a battere a rete da pochi metri, mancando la stoccata finale.

76′ Cambio per la Fiorentina: esce Frison ed entra Senè.

73′ Gioco spezzettato al Bozzi negli ultimi minuti. Molti falli commessi dalle due squadre, poca fluidità nelle manovre.

69′ Generoso ripiegamento difensivo di Milani che ferma Intinacelli lanciato sulla sinistra. L’arbitro è un po’ fiscale e segnala però il fallo del numero 7 viola.

66′ Altri due cambi per la Fiorentina. Si rivede Agostinelli, entra anche Saggioro. Fuori Pierozzi e Bianco.

65′ Cambi per l’Ascoli. Escono Marucci e Colistra, dentro Franzolini e Palazzino.

64′ DISTEFANO! Si accende l’attaccante agrigentino, che sul filtrante di Bianco accelera bene e scaglia il destro, pallone fuori di poco.

59′ Cambi per Aquilani: torna in campo Krastev dopo una lunga assenza, ed esce Neri. Entra anche Distefano ed esce Spalluto, autentico mattatore della partita.

58′ Conclusione altissima di Lisi, nessun problema per Brancolini.

56′ Viene espulso il difensore viola Giordani, che si stava riscaldando a bordo campo. Pare che il numero 15 gigliato abbia offeso qualcuno dello staff ospite.

55′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAA! Tripletta per Spalluto che raggiunge Munteanu a quota 7 reti in campionato. Perfetto cross basso di Milani, Spalluto controlla e spara in rete da pochi passi. 5-1.

51′ MUNTEANU! Va ancora vicino al gol il romeno, che colpisce di testa sul cross dalla destra di Milani, ma spedisce alto sopra la traversa.

49′ E’ ripartita bene la Fiorentina, che ha preso il comando delle operazioni alla ricerca del quinto gol.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce la prima frazione di gioco al Bozzi. La Fiorentina è avanti 4-1 grazie alle reti di Fiorini su rigore, alla doppietta di Spalluto ed all’autorete del portiere ospite Bolletta. Nella ripresa i giovani viola proveranno sicuramente ad incrementare ancora il risultato, per guadagnare ulteriore fiducia in vista dei prossimi impegni, tra cui la Coppa Italia contro il Genoa del 14 Aprile.

45′ 2 minuti di recupero assegnati dall’arbitro Catanoso.

43′ SPALLUTO! Va vicino alla tripletta il numero 9 viola, che stoppa bene a seguire col petto il preciso lancio di Corradini ma col sinistro non trova lo specchio della porta dell’Ascoli.

38′ Bella spizzata di Spalluto che permette a Munteanu di viaggiare ad ampie falcate verso la porta ascolana, tempestiva e determinante la chiusura di Markovic, che non permette all’attaccante di Aquilani di calciare a rete.

35′ Resta a terra momentaneamente il pisano Gian Marco Neri dopo uno scontro con un avversario. Il ragazzo viola riesce a riprendere regolarmente il gioco dopo le cure dello staff.

32′ MUNTEANU! Azione personale dell’ex Viitorul che si invola verso la porta ospite e calcia col sinistro, Bolletta blocca a terra la conclusione troppo centrale del classe 2002 di Vaslui.

29′ GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAA! Spalluto! Fa doppietta il centravanti pugliese che si gira da bomber vero in area e col destro in diagonale fa 6 in campionato. 4-1.

25′ Rete annullata all’Ascoli per fuorigioco di Markovic, dopo un’uscita a funghi di Brancolini, che aveva completamente bucato il pallone.

23′ Giallo per Spalluto che toglie la maglia per mostrare la t-shirt con la dedica a Daniel Guerini: possiamo certamente perdonarlo.

23′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Splendida imbucata di Corradini per il taglio di Pierozzi, traversone teso perfetto per Spalluto che mette in rete. 3-1!

22′ Bella galoppata di Olivieri a sinistra, crossa arcuato del numero 9 marchigiana ed ottima chiusura di Pierozzi su Colistra.

21′ Ottima punizione calciata da Fiorini dalla destra, Pierozzi fa bene da sponda per l’accorrente Spalluto che non impatta bene di testa, pallone alto e Bolletta che tira un sospiro di sollievo.

19′ Corradini commette fallo su D’Agostino e l’Ascoli guadagna un buon piazzato ai 25 metri. E’ proprio D’Agostino che tenta la via della porta col sinistro, ma la barriera viola esce tempestivamente e allontana la minaccia.

17′ Ammonito Alessandro Bianco che entra in modo scomposto a centrocampo su Pulsoni.

16′ PIEROZZI! La Fiorentina domina adesso. Bellissimo fraseggio tra Munteanu e Spalluto, quest’ultimo scarica per Pierozzi che calcia altissimo sopra la traversa della porta ospite.

15′ MUNTEANU! Si accende il numero 10 romeno e spara col destro incrociato dal limite, Bolletta vola e mette in corner.

14′ Pioggia di gol al Bozzi nell’arco di due minuti. Splendida e toccante nell’occasione della rete di Fiorini la dedica dei giovani viola al recentemente scomparso Daniel Guerini.

11′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! Autogol del portiere Bolletta. Neri calcia da distanza ravvicinata sul cross di Pierozzi, colpendo la traversa, la sfera rimbalza sul portiere ospite e termina in rete. 2-1!

10′ GOL DELL’ASCOLI. Cross basso dalla destra e follia di Milani, che anzichè spazzare effettua un retropassaggio senza alcun senso verso Brancolini, si inserisce Intinacelli e appoggia in rete. 1-1, tutto da rifare.

9′ GOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! Capitan Fiorini è freddissimo dagli 11 metri e spiazza il portiere ospite Bolletta. 1-0 al Bozzi.

8′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Schema su punizione condotto da Fiorini e Corradini e Spalluto viene steso in area di rigore.

7′ Seconda accelerazione bruciante di Bianco che salta due avversari come birilli e la difesa dell’Ascoli non può che ricorrere al fallo. Punizione ai 25 metri per la Fiorentina.

5′ Corner di Fiorini dalla destra, prova a staccare Chiti ma chiude bene la difesa ospite, non perdendo le marcature. Prova a fare gioco la squadra viola dopo qualche minuto di marca ascolana.

2′ Sugli sviluppi del piazzato stavolta è Neri ad entrare in modo scriteriato, concedendo un’altra punizione pericolosa all’Ascoli. Sulla battuta di D’Agostino stacca bene però Chiti ed allontana.

1′ Bianco alza troppo il braccio staccando di testa e commette fallo, punizione interessante per l’Ascoli a ridosso dell’area di rigore viola, sul centro destra.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Ascoli. Aquilani torna al proprio posto dopo il Covid-19 e ritrova Agostinelli dopo la squalifica e Krastev dopo l’infortunio. I due calciatore partiranno però dalla panchina.

Dopo la vittoria in trasferta per 4-2 ai danni del Bologna, tra pochissimo tornerà in campo la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. I viola affronteranno tra le mura amiche l’Ascoli, fanalino di coda del campionato con soli 5 punti. I gigliati si trovano attualmente dodicesimi in classifica con 20 punti conquistati in sedici gare. Calcio d’inizio alle ore 12, come di consueto, la redazione di Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale del match con le parole dei protagonisti al termine del match.