La Fiorentina Primavera batte il Cesena con tre gol fantastici: squadra viola in zona play-off

Si è ripresa una settimana fa a Bologna la Fiorentina Primavera di Aquilani, che oggi vuole ritrovare la continuità nel match interno con il Cesena, fanalino di coda. La squadra viola farà a meno di Distefano, match winner la giornata scorsa, dato che il classe 2003 dovrebbe far parte della truppa della prima squadra, impegnata domani a Genova. Appuntamento alle 15 a Sesto Fiorentino e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Tognetti, Kayode, Krastev, Lucchesi, Favasuli, Berti, Amatucci, Falconi, Vigiani, Nardi, Toci.

90’+4 Finisce qui! La Fiorentina batte il Cesena per 3-1 e rilancia la sua posizione in zona play-off

90′ Saranno quattro i minuti di recupero

88′ Subito giallo per Atzeni che va a trattenere Spatari, che cercava di ripartire

87′ Terzo cambio viola: non ce la fa Falconi e allora prende il suo posto Atzeni

85′ Cesena ancora pericoloso e Fiorentina che attende ormai il fischio finale: su corner di Ferrara, colpisce al volo Ferretti che però non trova la porta

83′ Ancora Ferrara, molto attivo in questo finale: altro destro da fuori area e pallone stavolta alto

80′ Secondo cambio per la Fiorentina: fuori Vigiani e dentro Biagietti, mossa difensiva per Aquilani

79′ Pericoloso il Cesena, che arriva al tiro con Ferrara dal limite: destro a botta sicura e Vitolo col la schiena salva la porta

76′ E’ il momento dei primi cambi per Aquilani: fuori Nardi e al suo posto entra Vitolo

72′ Tentativo anche per Amatucci che cerca il destro a giro da fuori ma la conclusione è centrale

68′ Corner pericoloso per la Fiorentina, sul batti e ribatti prima Kayode e poi Falconi che dal limite la alza troppo sopra la traversa

65′ Fiorentina che prova a rimettere a posto le cose: Vigiani però dalla destra, da ottima posizione, sbaglia il cross e la mette direttamente sul fondo

63′ Gol del Cesena, che prova a riaprire la gara! A segno Gessaroli che stacca bene a centro area sugli sviluppi di un corner e di testa batte Tognetti

58′ GOOOLLL!!! Tris della Fiorentina con Toci! Un altro gol fantastico, il secondo in campionato per l’albanese. Lob morbido di Berti che batte così una punizione dalla trequarti e l’attaccante al volo di sinistro gira alle spalle del portiere

56′ Palo di Favasuli! Ennesima sgroppata a sinistra dell’esterno viola, che punta, dribbla e poi calcia sul primo… palo, colpendolo appunto

55′ Risponde Falconi! Sempre col mancino e sempre dal limite, però dall’altra parte: blocca a terra Galassi

53′ Sinistro insidioso di Carlini dal limite per il Cesena: pallone che rimbalza davanti a Tognetti ma il portiere viola blocca la sfera

48′ Lancio insidioso per Gessaroli in profondità ma Lucchesi di testa riesce a sventare e poi Kayode recupera il possesso

46′ Si riparte a Sesto Fiorentino: primo pallone per la squadra viola, che per il momento non effettua cambi

45′ Si chiude il primo tempo al ‘Torrini’, Fiorentina avanti di due gol sul Cesena

44′ GOOOOLLLL!!!! Raddoppio spettacolare di Nardi! L’esterno viola riceve da Berti e, da fermo, dai venticinque metri, disegna una parabola maligna che si insacca proprio sotto all’incrocio dei pali!

40′ Azione insistita del solito Favasuli che però dopo l’ingresso in area cerca una giocata di troppo e trova il muro al momento del tiro

38′ Cala ora un po’ il pressing alto e l’intensità della Fiorentina viene meno: squadra viola che gestisce meno palloni a centrocampo

34′ Qualche rischio per la Fiorentina perché il Cesena si affaccia al limite dell’area con Gessaroli, chiuso però da Kayode al momento del tiro

29′ Ancora e sempre Favasuli! Finta e doppia finta sulla zona sinistra dell’area di rigore e poi mancino a cercare la porta ma deviato sull’esterno della rete

24′ A un passo dal raddoppio la Fiorentina! Vigiani dall’estremo out di destra fa filtrare per Berti che di prima tocca al centro: pallone che attraversa tutta l’area piccola ma Toci non arriva

18′ GOOOLLL!!! Fiorentina in vantaggio con Kayode! Corner teso di Favasuli, pallone che si impenna e il terzino viola si coordina per una splendida rovesciata da centro area, pallone alle spalle di Galassi!

17′ Nardi sempre insidioso a sinistra, altra penetrazione e cross deviato da Pieraccini che Galassi salva in angolo!

13′ Favasuli pericoloso! L’esterno viola imbeccato spesso sul suo lato, punta Pieraccini e va verso il fondo per poi calciare ma Galassi respinge in angolo

11′ Insidioso il Cesena con la penetrazione di Bernardi sulla destra e il cross basso, sventato dalla difesa viola in angolo

7′ Tentativo per Vigiani! L’esterno viola cerca il diagonale da dentro l’area Galassi riesce a parare

2′ Pallone subito insidioso di Amatucci verso Toci che cerca il tocco sotto misura in acrobazia ma si alza la bandierina

1′ Si parte al ‘Torrini’ di Sesto Fiorentino! Primo pallone giocato dal Cesena