Primavera, Fiorentina-Empoli 0-0: Grande occasione fallita da Amatucci! Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Empoli 0-0

FIORENTINA (1-4-3-3): Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Falconi, Amatucci, Vitolo; Capasso, Toci, Distefano.

A disp.: Bertini, Tognetti, Biagetti, Romani, Sene, Denes, Bigozzi, Gori, Vigiani, Padilla Mendoza, Nardi, Ievoli, Atzeni, Gudelevicius. Allenatore: Alberto Aquilani

Per non perdervi neanche un’emozione della partita aggiornate continuamente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o premendo il tasto F5 se stare utilizzando un computer.

34′ Ha recuperato Capasso che è subito protagonista di un’accelerazione devastante a destra, angolo ottenuto ed è il sesto per la Fiorentina

32′ RENZI! Fiorentina in 10 a causa del problema accusato ora da Capasso. Empoli che può sfondare con Fini a sinistra anche complice la superiorità, cross col sinistro del numero 11 ospite, sfera deviata che capita tra i piedi di Renzi, tiro sporco e Martinelli è bravissimo a bloccare con sicurezza

31′ Lancio bellissimo di Lucchesi che col sinistro trova sempre belle traiettorie, Capasso controlla in modo favoloso col tacco ma poi prosegue malamente l’azione toccando male il pallone. L’ala viola perde poi l’equilibrio finendo sulla rete dietro la porta, sbattendo anche contro un palo. Cure mediche in corso per lui

28′ Ora è invece l’ungherese Dragoner a cadere male a terra dopo un contrasto aereo con Toci. Il difensore azzurro si rialza dolorante ma può continuare la partita

27′ Cooling break al Torrini di Sesto Fiorentina, fa molto caldo oggi e c’è bisogno di un attimo di pausa per i ragazzi. Capasso sembra intanto poter riprendere la gara senza troppi problemi

26′ Problemi per Capasso che rimane momentaneamente a terra toccandosi il ginocchio. Staff viola che entra in campo per verificare le condizioni del mancino campano

23′ DISTEFANO! Bellissima l’azione viola che si chiude con la conclusione mancina in diagonale di Distefano da ottima posizione, bravissimo però Boli a ribattere il tiro. In precedenza molto bene Vitolo in recupero, quindi pregevole lo scambio tra Toci e Falconi, che infine aveva smarcato Distefano con precisione

21′ Trama insistita ed un po’ confusa della Fiorentina a sinistra, ma efficace: Favasuli sfonda e mette al centro ottenendo un corner. Palla all’indietro a smarcare Amatucci, destro del regista gigliato deviato ancora in angolo

18′ Perde palla Vitolo, l’Empoli va in verticale a cercare Nabian e Renzi, Martinelli esce tempestivamente poi sembra perdere di vista il pallone ma recupera e blocca in area, venendo anche spinto nettamente dallo stesso Renzi

17′ Si abbassa moltissimo Distefano per partecipare alla manovra sulla fascia sinistra e si prende il fallo di Barsi. Molto vivace l’avvio dell’11 gigliato

15′ AMATUCCI! Enorme occasione per Amatucci che si inserisce a fari spenti venendo pescato in modo eccezionale dal lungo lancio di Krastev; il tiro col sinistro da ottima posizione del centrocampista aretino è però masticato e finisce lemme lemme tra le mani di Filippis

12′ TOCI! Sgasa Distefano che si beve come un bicchier d’acqua Boli, cross bellissimo col mancino a cercare e trovare la testa di capitan Toci, ottima risposta del portiere empolese Filippis che con un gran colpo di reni alza sopra la traversa!

9′ Ottima chiusura di Krastev su Herculano Nabian, ben innescato da Kaczmarski in profondità. Il destro del centravanti lusitano viene deviato in corner dal centrale difensivo bulgaro

9′ Sfida piuttosto spezzettata ora, con l’ennesimo fallo commesso. Stavolta è Barsi ad entrare in modo troppo veemente su Amatucci a centrocampo

6′ Pronta la reazione dell’Empoli che prova ad uscire con la fisicità di Nabian e la grande rapidità di Fini. Proprio quest’ultimo viene ben schermato da Kayode appena dentro l’area di rigore: ottimo intervento del difensore azzurro di origine africana

4′ NABIAN! Buon pallone filtrante verso Fini, controllo così così dell’ala empolese che aveva bruciato Kayode ma permette all’ex Gozzano di recuperare e chiudere in angolo. Fini crossa poi in mezzo dopo uno scambio corto e il portoghese Nabian spedisce alto di testa da pochi passi!

2′ Ottimo avvio gigliato ed è ancora calcio d’angolo. Toci a sinistra innescato da una bella giocata di Falconi fa viaggiare Favasuli, cross respinto in angolo e la Fiorentina guadagna un altro tiro dalla bandierina. Nulla di fatto però sugli sviluppi del piazzato

1′ Subito calcio d’angolo per la Fiorentina ottenuto grazie alla deviazione sul fondo di Boli dopo un lancio viola dalle retrovie. Dalla bandierina va Amatucci, palla che sfila giungendo tra i piedi di Capasso, tiro ribattuto però da Lucchesi che è anche in posizione irregolare, azione che sfuma

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Squadre che stanno entrando in campo, a breve il fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina ed Empoli. Fiorentina in maglia viola, Empoli col consueto completo bianco da trasferta

Alle 18 la Primavera della Fiorentina scenderà in campo contro l’Empoli, nella gara valida per la seconda giornata di campionato. Fiorentinanews.com seguirà il match con la sua consueta diretta testuale, tenendovi aggiornati sulla prestazione dei ragazzi di Alberto Aquilani.