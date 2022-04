La Fiorentina Primavera va sotto nel derby ma poi raggiunge l’Empoli e sfiora più volte la vittoria. Viola terzi

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Fiorentina-Empoli 1-1 (16′ Rossi, 51′ rig. Corradini)

FIORENTINA (1-3-4-2-1): Andonov; Frison, Krastev, Romani (71′ Gentile); Distefano, Bianco, Corradini (C),Seck; Amatucci, Agostinelli (71′ Egharevba); Toci.

A disp.: Fogli, Dainelli, Gentile, Capasso, Egharevba, Favasuli, Gori, David, Neri, Biagetti, Koffi, Kayode. Allenatore: Alberto Aquilani

90’+3 Si chiude qui! La Fiorentina riparte da un pareggio contro l’Empoli e avvicina il secondo posto del Cagliari, sconfitto in giornata

90′ Toci ancora vicino al gol!! Contropiede ispirato dal solito Distefano che lancia l’attaccante albanese, controllo a sinistra e poi movimento e tiro a rientrare ma Biagini è ancora decisivo in tuffo

88′ Tiro a giro col mancino per Baldanzi dal limite dell’area, pallone però che sfila a lato della porta

85′ Occasione pazzesca per la Fiorentina! Cross lungo di Favasuli per il colpo di testa di Egharevba indirizzato sul secondo palo, pallone salvato da Pezzola appena prima che varchi la linea di porta!

82′ Terzo cambio per Aquilani: entra Favasuli al posto di Seck e la Fiorentina torna a 4 in difesa dopo aver testato la difesa a 3 per quasi tutta la gara

78′ Retropassaggio plateale di Degl’Innocenti al suo portiere, che raccoglie con le mani dopo uno stop di petto… il direttore di gara non lo giudica passaggio volontario. Decisione piuttosto curiosa

77′ Corner stavolta per l’Empoli con Degl’Innocenti che impegna Andonov in uscita alta, poi prova Baldanzi ma il pallone arriva tra le mani del portiere viola

74′ Scontro poi sotto porta tra Biagini ed Egharevba: scatta il giallo per entrambi dopo una mediocre sceneggiata del portiere empolese

73′ Fiorentina ancora pericolosissima con l’ennesimo angolo battuto da Corradini, molto teso, e la deviazione sotto misura di Toci finisce alta di pochissimo

72′ Miracolo di Biagini su Bianco! Serie di corner viola, Bianco riceve al limite e al volo di destro la mette sotto la traversa ma vola il portiere empolese a deviare

71′ Cambio per la Fiorentina, il primo, con l’ingresso di Gentile al posto di Romani. Fuori anche Agostinelli e dentro Egharevba

66′ Rischia qualcosa la Fiorentina sull’ennesimo anticipo di Boli su Seck ma poi il terzino sbaglia l’apertura contro una difesa viola un po’ scoperta

63′ Diversi tocchi sbagliati nella misura da parte di Bianco, insolitamente impreciso

60′ Pericoloso stavolta l’Empoli: Degl’Innocenti su corner pesca Guarino fin troppo solo sul secondo palo ma il colpo di testa finisce a lato

57′ Più in ombra oggi Seck, che non è mai riuscito ad andare via a Boli

53′ Bianco va dentro in verticale per Toci che aggancia a fatica e poi perde il controllo della sfera all’ingresso in area: squadra viola rigenerata in questo avvio di ripresa

51′ GOOOOLLLLL!!!! Pareggia la Fiorentina su rigore con Corradini! Penalty arrivato dopo un’azione insistita di Distefano e poi con l’atterramento di Bianco da parte di Biagini. Freddo il capitano viola dagli undici metri

49′ Viola che provano a installarsi stabilmente nella metà campo empolese, con un Distefano molto attivo a destra

46′ Si riparte al ‘Bozzi’, nessun cambio per la Fiorentina

Fine primo tempo. Empoli avanti 1-0 al Bozzi e vicino anche al raddoppio. Rete di Rossi. Fiorentina confusionaria ed imprecisa finora, molto intelligenti e compatti gli ospiti, che si chiudono bene e ripartono con efficacia.

43′ Primo tiro in porta della Fiorentina: ci prova Distefano, che conclude col sinistro dai 16 metri. Blocca Biagini, tiro troppo centrale

42′ Molto caparbio Amatucci che ruba il pallone con grinta, Toci poi apre per Distefano che effettua un bel cross al centro ma è ottima l’uscita di Biagini che abbranca la sfera con un grande intervento

39′ Intervento duro di Toci su Degl’Innocenti, rischia seriamente il giallo la punta viola che però riesce a scamparla. Prosegue la difficoltà della Fiorentina, e a fine primo tempo senza dubbio Aquilani interverrà

34′ Storie tese tra Corradini e Kaczmarski. Il polacco simula un contatto col capitano viola ma non arriva alcun provvedimento da parte del direttore di gara. Fase confusa del primo tempo e Fiorentina che non riesce proprio a ingranare

30′ Ammonito Agostinelli per un fallo su Degl’Innocenti abbastanza sciocco ed inutile. Primo giallo della partita

26′ Ha dei begli spunti la Fiorentina in fase di costruzione ma sbaglia quasi sempre l’ultimo tocco. Nell’occasione è Toci a fallire il pallone di ritorno per Bianco che aveva smarcato la punta gigliata con un ottimo velo

24′ ROSSI! Clamorosa occasione fallita dall’attaccante dell’Empoli. Baldanzi smarca il numero 7 davanti ad Andonov su un’altra sbandata della difesa viola; Andonov esce a valanga ed ipnotizza il calciatore empolese che gli spara addosso

22′ Bell’imbucata a cercare Toci da parte di Corradini, lo scarico della punta albanese per l’ala viola è però impreciso e la retroguardia empolese allontana la minaccia

20′ Problemi per Fazzini che ora riceve le cure dello staff medico dopo una caduta. Non c’è stato alcuno scontro con un calciatore viola, il numero 8 ospite ha fatto tutto da solo

17′ La Fiorentina prova a reagire subito, Agostinelli viene toccato dentro l’area di rigore da un calciatore ospite che rischia di commettere fallo sul 10 viola, ma l’arbitro non ritiene il contatto così grave da fischiare

16′ GOL DELL’EMPOLI. Segna Rossi che finalizza una ripartenza. Fiorentina che si è fatta trovare molto impreparata e l’attaccante ospite infila in diagonale Andonov sull’assist del polacco Kaczmarski. 0-1 al Bozzi.

15′ Troppo superficiale in impostazione Andonov che temporeggia troppo e poi sbaglia la scelta cercando Frison. Intercetta Fazzini che però viene ben chiuso dal centrale viola, che evita pericoli

12′ Scontro di gioco a metà campo tra Amatucci e Rossi che coinvolge anche Romani, ha la peggio il difensore viola che però riesce poi a riprendere il gioco senza problemi

10′ Buona la partenza della Fiorentina, che però non ha finora impensierito il portiere empolese Biagini, mancando negli ultimi metri. Altra clamorosa trattenuta intanto sempre da parte di Pezzola ai danni di Toci, l’arbitro concede il vantaggio alla Fiorentina, sbagliando ancora la decisione

8′ Vistosa trattenuta di Pezzola che commette un fallo nettamente da ammonizione su Agostinelli che lo aveva saltato con qualità, l’arbitro gli risparmia però il sacrosanto cartellino giallo

5′ Buona punizione guadagnata da Amatucci che era partito palla al piede, scambiano corto Corradini e Distefano ma è lungo il passaggio del capitano gigliato per Bianco e l’azione sfuma

4′ Schieramento molto camaleontico quello della Fiorentina di Aquilani oggi. Soltanto due difensori di ruolo in campo, una formazione molto offensiva e con tanti elementi chiamati a svariare, da Bianco ad Amatucci, fino a Seck ed Agostinelli

2′ Sfida molto sentita tra le due squadre che si sono giocate anche la Supercoppa Primavera ad inizio stagione. Occasione importante per la Fiorentina che può approfittare dei passi falsi di Cagliari e Roma

1’Partiti! FORZA VIOLA!

In anticipo sulle prime squadre, è il turno del derby anche a livello Primavera: la Fiorentina di Aquilani attende l’Empoli, per riscattare la battuta d’arresto di Zingonia di due settimane fa e quella dell’andata. La squadra viola si era però riscattata eccome in Supercoppa vincendo ai rigori proprio al ‘Castellani’: appuntamento alle 15 al ‘Bozzi’ e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale della gara.