Primavera, Fiorentina-Inter 1-1 Pareggia Munteanu!! Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

E’ il periodo di Fiorentina-Inter, una sfida che tra Serie A maschile e femminile, Coppa Italia maschile e femminile e Primavera, alla metà di febbraio sarà andata in scena addirittura sei volte in un mese e mezzo di 2021: stamattina è il turno dei giovani di Alberto Aquilani, al loro secondo impegno dopo la ripresa di una settimana fa. C’è da riscattare la sconfitta sul campo del Genoa, così come quella in Supercoppa: appuntamento al “Bozzi” alle 10,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Luci, Frison, Pierozzi, Chiti, Fiorini, Corradini, Milani, Bianco, Agostinelli, Spalluto, Munteanu.

71′ Ammonito Corradini per una trattenuta a campo aperto su Oristanio

67′ GOOOOLLLL!!!! Pareggia immediatamente la Fiorentina con Munteanu! Riceve in area il rumeno ed esplode un gran destro all’angolino. E stavolta Stankovic non ci arriva!

65′ Cambia subito Aquilani: dentro Di Stefano al posto di Spalluto

64′ Gol dell’Inter: incredibile, al primo tiro dei nerazzurri segna Fonseca che sfrutta un’uscita sbagliata di Luci. Il portiere viola sbuccia il pallone coi pugni, lo lascia lì e l’attaccante trova la deviazione vincente tra una selva di gambe

62′ Pericoloso Oristanio! Il neo entrato riceve da un corner e dal limite calcia di sinistro, bravo Luci a bloccare

57′ La Fiorentina continua a collezionare calci d’angolo: sull’ennesimo cross di Fiorini, Chiti arriva a un passo dalla deviazione sotto misura ma non colpisce il pallone!

52′ Rischia qualcosa Chiti che sbuccia un cross di Persyn da destra, ma Milani alle sue spalle rimedia e allontana

50′ Cross pericolosissimo di Corradini da sinistra ma la difesa nerazzurra spazza con Sottini

47′ Terzo miracolo di Stankovic su Munteanu!! L’attaccante viola sfrutta un batti e ribatti in area e va al tiro di collo al volo ma il portiere interista è ancora prodigioso a respingere!

46′ Si riparte al “Bozzi”, dopo lo 0-0 del primo tempo: nessun cambio per Aquilani

45’+1 Si chiude qui il primo tempo: ancora reti bianche ma Fiorentina che ha sfiorato il vantaggio in almeno due nette occasioni

45′ Conclusione velleitaria di Lindkvist da fuori area e pallone altissimo

42′ Lancio lungo di Chiti a cercare Munteanu che in area manca l’aggancio decisivo davanti a Stankovic!

38′ Si vede anche l’Inter: cross di Fonseca per l’inserimento di Carboni, anticipato dall’uscita bassa di Luci

36′ Altro miracolo di Stankovic! Scambio tra Munteanu e Pierozzi a sinistra e poi l’attaccante si presenta davanti al portiere che d’istinto gli devia il pallone da sotto la traversa!

31′ Punizione da posizione interessante per la Fiorentina ma sul cross di Fiorini, Frison viene scavalcato

27′ Prova un’azione ad ampio raggio la Fiorentina, con la palla che passa da sinistra a destra da Milani, che prova il dribbling in velocità ma viene chiuso proprio all’ingresso in area

20′ Agostinelli! Cross dal fondo di Spalluto e il numero 10 di sinistro devia alto da centro area. Fiorentina che meriterebbe il vantaggio

19′ Miracolo di Stankovic su Munteanu! Il rumeno riceve in area da Milani, si gira col destro e costringe il portiere ad una super parata in angolo!

17′ Sempre vivace Agostinelli! L’esterno viola riceve palla ancora a sinistra, converge e calcia forte ma la sfera finisce ancora tra le braccia del portiere interista. Fin qui gara a senso unico

12′ Ancora Fiorentina! Punizione quasi dal limite per Corradini che colpisce la barriera. Sul prosieguo tentativo da fuori di Munteanu ma conclusione debole e Stankovic para

8′ Squillo di Agostinelli! L’attaccante entra in area da sinistra e calcia forte ma il tiro è centrale, Stankovic blocca

7′ Stop di Spalluto e assist per Bianco, che prova a rendergli il pallone in area ma una doppia deviazione difensiva impedisce all’attaccante di presentarsi davanti al portiere. L’arbitro dà incredibilmente rimessa dal fondo

3′ Girata di Munteanu! Sul secondo corner viola, Fiorini mette un primo e poi un secondo traversone in mezzo e l’attaccante rumeno di prima calcia alto da dentro l’area

2′ Fiorentina subito aggressiva in avanti: corner di Fiorini respinto dalla difesa, poi sulla rigiocata Bianco crossa dal fondo ma difesa nerazzurra allontana ancora

1′ Inizia la partita al “Bozzi”, controlla il primo pallone la Fiorentina