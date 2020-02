La Fiorentina Primavera si fa rimontare dall’Inter a domicilio e resta in zona playout. Non basta Koffi

Alle ore 13, la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica affronterà l’Inter dei pari età, sfida valevole per la diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Momento positivo per i viola che nell’ultima settimana hanno fatto registrare una scossa importante: dopo la vittoria esterna sul campo del Bologna, la Fiorentina ha dato seguito al momento sì andando a vincere anche contro il Milan in Coppa Italia tra le mura del ‘Franchi’. Toscani ora a +2 dalla zona play out e a caccia di continuità. Come di consueto Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine del match!

Fiorentina: Brancolini; Ponsi, Dutu, Chiti, Simonti; Fruk, Bianco, Beloko; Pierozzi N., Spalluto, Koffi. A disp.: Chiorra, Pierozzi E., Frison, Marino, Lovisa, Milani, Kukovec, Agostinelli, Fiorini, Mignani. All.: Bigica.

INTER: Pozzer; Moretti, Vezzoni, Ntube, Squizzato, Pirola, Persyn, Gianelli, Mulattieri, Schirò, Fonseca. A disp.: Tononi, Alcides, Sottini, Dimarco, Burgio, Attys, Casadei, Boscolo, Gnonto, Vergani. All.: Madonna.

Finisce qui. L’Inter cambia marcia nella ripresa, la Fiorentina perde sempre più campo e viene raggiunta e superata dagli ospiti, grazie alle reti di Persyn e Mulattieri. I giovani viola restano in zona playout.

90′ 4 minuti di recupero.

90′ GNONTO! Grande intervento del portiere viola sul sinistro da pochi passi del funambolo interista.

86′ Esce Fonseca ed entra Casadei per l’Inter.

85′ Mignani va via molto bene e viene steso da Pirola. Giallo per il centrale nel giro delle giovanili azzurre.

83′ Bigica inserisce Mignani al posto di Bianco.

81′ KUKOVEC! Lo sloveno può andare al tiro da pochi metri col sinistro ma scaglia sul fondo, sprecando una bella occasione.

80′ GOL DELL’INTER. Gli ospiti ribaltano tutto con la zampata di Mulattieri che segna inserendosi sul secondo palo sfruttando la spizzata di Moretti. 1-2.

70′ La musica è cambiata e l’Inter ora è arrembante. Cross di Schirò che Gnonto non impatta per pochi centimetri. L’attaccante interista era comunque in fuorigioco.

66′ GOL DELL’INTER. Persyn pareggia i conti, spedendo in rete col mancino il cross di Vezzoni dalla sinistra. La Fiorentina era in sofferenza da minuti e ora è tutto da rifare. 1-1.

64′ MULATTIERI! Inter vicinissima al pareggio col numero 9 che spreca tutto da pochi passi, impattando male al volo il cross dalla destra di Persyn.

63′ Doppio cambio viola: fuori Niccolò Pierozzi e Spalluto, dentro Lovisa e Kukovec.

62′ Schirò calcia a rete col mancino dai 18 metri, tiro deviato che esce di poco alla destra di Brancolini.

60′ Buona trama viola che coinvolge Simonti e Milani, il ragazzo dell’Under 18 serve all’indietro Spalluto che controlla e tira debolmente sul primo palo: Pozzer para.

60′ Uscita un po’ da brividi di Brancolini che allontana malamente il pallone, Schirò può andare al tiro a centro area ma si coordina male e spedisce fuori.

55′ Secondo cambio per Bigica: entra Edoardo Pierozzi ed esce Ponsi, autore di un’ottima gara.

55′ Fallo tattico di Beloko su Mulattieri, giallo per il centrocampista svizzero della Fiorentina.

53′ Cambio per Madonna: entra Attys ed esce Squizzato.

51′ Pericolosissimo Gnonto, che si libera di Pierozzi e Ponsi con uno spunto fantastico sulla sinistra, pallone baso teso in mezzo a cercare Mulattiere e Persyn ma i giocatori interisti non riescono ad intervenire sulla sfera.

48′ Va in gol Fonseca che mette in rete un gran traversone di Gnonto, rete annullata per fuorigioco dell’attaccante ospite.

46′ E’ uscito Koffi, che ha fatto posto a Milani. Da capire se dietro il cambio del francese ci siano motivi fisici.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. Dominio totale della Fiorentina, che conduce 1-0 grazie a Koffi. Inter non pervenuta al Bozzi dopo i primi 45 minuti.

45+1′ Giallo a Dutu che commette ostruzione sul rinvio del portiere.

45+1′ PIEROZZI! Sugli sviluppi del piazzato il centrocampista viola calcia a rete, Pozzer riesce a salvarsi in corner.

45′ Pozzer esce dall’area e commette fallo su Ponsi, giallo per l’estremo difensore dell’Inter.

45′ 1 minuto di recupero.

44′ FRUK! Calcio di punizione insidioso a rientrare da parte del croato, pallone alto di poco sopra la traversa.

43′ Steso Spalluto proprio al limite dell’area di rigore, da Moretti. L’Inter ha rischiato seriamente di concedere un penalty alla Fiorentina, ma il fallo è avvenuto fuori dai 16 metri per un soffio.

40′ Molto vivace il rapidissimo Gnonto che scappa a sinistra e crossa basso, puntuale l’uscita di Brancolini che sventa il pericolo.

37′ PERSYN! Paratona di Brancolini sul bellissimo tiro di esterno destro del centrocampista belga. Il portiere viola compie un grandissimo intervento e salva la propria porta.

34′ Subito giallo per Gnonto. L’attaccante dell’Under 17 viene ammonito per simulazione, essendosi tuffato nettamente sull’uscita bassa di Brancolini dopo essersi allungato il pallone. Entrato comunque molto bene in gara il classe 2003 interista.

32′ Ancora Pierozzi! Il numero 7 viola servito sul lato sinistro dell’area di rigore calcia forte e preciso col mancino, il suo tiro viene però ribattuto in modo provvidenziale da Moretti.

32′ PIEROZZI! Conclusione del centrocampista gigliato sul primo palo parata da Pozzer in angolo.

31′ Subito un cambio per l’Inter: dentro Gnonto e fuori Gianelli. Soluzione decisamente offensiva per Madonna.

29′ Ammonito il terzino sinistro viola Simonti, reo di aver commesso fallo in netto ritardo su Persyn.

28′ Ottimo il primo tempo anche di Bianco e Pierozzi, decisamente ispirati e dinamici nella zona centrale del campo.

24′ Primo giallo della gara: Vezzoni stende da dietro Ponsi, ammonizione sacrosanta.

21′ Brutta palla persa banalmente da Fruk sulla trequarti viola, Mulattieri recupera ma sbaglia il facile servizio per Schirò e per fortuna l’azione nerazzurra sfuma.

18′ Schirò viene smarcato davanti a Brancolini da Persyn, ma l’arbitro ferma tutto per fuorigioco.

17′ Nel frattempo al Gino Bozzi è arrivato anche il Presidente Rocco Commisso.

14′ Grandissimo finora il contributo di Ponsi a destra. Il terzino versiliese sta arando la fascia e assicurando quantità e qualità.

10′ GOOOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAA! La sblocca Koffi! Quinto centro in campionato dell’ala viola, che deposita in rete all’angolino il preciso suggerimento dalla destra di Spalluto! 1-0.

8′ Fiorentina che recupera bene il pallone pressando molto alta, Spalluto riesce ad andare al tiro dal limite dell’area ma conclude debolmente e non impensierisce Pozzer.

5′ SPALLUTO! Occasione ghiottissima fallita dal centravanti pugliese. Dialogo di tecnica e precisione tra Ponsi e Bianco, il centrocampista viola penetra in area e serve a rimorchio Spalluto, che impatta malissimo e spara altissimo sopra la traversa da posizione molto favorevole.

3′ KOFFI! Colpo di testa del francoivoriano su un ottimo cross di Pierozzi, Pozzer si distende e para in due tempi. Fiorentina subito pericolosa.

1′ Fiorentina che manovra subito da destra a sinistra, Pierozzi apre per Ponsi che mette al centro un buon cross, attenta l’uscita di Pozzer che abbranca la sfera e fa ripartire i suoi.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!