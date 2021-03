Munteanu fa doppietta e la Fiorentina Primavera batte il Milan al Bozzi. Ottimo Pierozzi, decisivo l’ingresso di Spalluto

La debacle con la Juventus da mettersi alle spalle e il successo in Coppa Italia da replicare: per la Fiorentina Primavera è sempre ora di riscatto perché la classifica piange e l’esigenza di risultati è massima. Oggi al “Bozzi” si presenterà nuovamente il Milan, sconfitto un mese fa circa per 2-1 agli ottavi di Coppa. La Fiorentina dovrà fare ancora a meno del talento Agostinelli mentre il tecnico Aquilani sconterà la sua seconda giornata di squalifica, appuntamento alle ore 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Brancolini; Gentile, Chiti, Frison, Pierozzi; Corradini, Fiorini, Bianco; Milani, Munteanu, Distefano.

Finisce qui! Vittoria meritatissima ed essenziale per la Fiorentina Primavera, che al Bozzi supera 3-1 il Milan. Per i ragazzi viola le reti portano le firme di Munteanu, autore di una doppietta, e Pierozzi. Nel mezzo il momentaneo pareggio ospite siglato da El Hilali. La Fiorentina si porta a quota 16 punti, allontanandosi dalla zona più calda della classifica, scavalcando l’Empoli ed accorciando su Bologna, Cagliari, Atalanta e Milan.

90′ 3 minuti di recupero.

89′ Lancio lungo di Saco per Mionic, che davanti a Brancolini sbaglia il controllo e non riesce poi a calciare verso la porta viola.

88′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! MUNTEANU! Fa doppietta il calciatore romeno, che firma il quinto gol in campionato sul perfetto assist di Spalluto, battendo con un chirurgico mancino in diagonale il portiere ospite. 3-1.

86′ Doppio cambio per il Milan, dentro Saco e Di Gesù, out Brambilla e Tonin.

84′ Terza rete in campionato per il versatile calciatore cresciuto nel Rifredi dopo quelli a Bologna e Cagliari, un gol fondamentale in chiave salvezza.

83′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! PIEROZZI! Preciso destro ad incrociare del terzino viola che batte Jungdal dal limite dell’area dopo il buon lavoro di Bianco e Spalluto. 2-1.

82′ Splendida azione personale di Bianco che accelera e salta Brambilla e Frigerio, cercando poi il palo lontano col destro, parata facile di Jungdal.

79′ Munteanu si gira bene ai 16 metri e calcia col destro, brutta conclusione che termina altissima sopra la traversa.

77′ Escono Milani e Gentile per la Fiorentina ed entrano Spalluto e Neri.

76′ E’ il Milan adesso a crederci di più. El Hilali sfrutta una sponda di Nasti e calcia con l’interno destro. Tiro facile per Brancolini che controlla facilmente.

72′ Bel movimento di Mionic, che si accentra e spara col destro cercando la conclusione a giro, colpendo però male il pallone che finisce altissimo sopra la porta viola.

70′ Entra Tirelli ed esce Distefano per la Fiorentina.

69′ GOL DEL MILAN. El Hilali. Difesa viola troppo morbida nell’occasione. Prima è Tonin a calciare trovando la ribattuta di Frison, El Hilali conquista però il pallone e spedisce al volo alle spalle di Brancolini, con un preciso piattone destro. 1-1.

67′ MUNTEANU! E’ Jungdal a murare il calciatore romeno, uscendo prontamente sui piedi del giocatore viola, ben smarcato da Milani nella circostanza.

66′ Splendido lancio di Corradini che smarca Munteanu, l’attaccante romeno è però ben chiuso dalla difesa del Milan.

62′ Cambi per il Milan, escono Kerkez e Bright, dentro Oddi e Nasti.

59′ Prova a reagire ora il Milan, alzando il baricentro decisamente. Fiorentina che cerca di controllare l’avversario senza però disdegnare la ripartenza.

56′ GOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! MUNTEANU! Imbucata splendida di Bianco che libera il romeno praticamente a tu per tu con Jungdal. L’ex Viitorul controlla e fredda col sinistro il portiere ospite in uscita. 1-0.

52′ Dura entrata di Gentile su Kerkez, e l’arbitro Centi lo grazia letteralmente, risparmiandogli un giallo sacrosanto.

51′ EL HILALI! Clamorosa occasione fallita dall’attaccante del Milan. Tonin salta secco Frison e suggerisce con l’esterno sinistro al centro, di controbalzo il numero 11 ospite spara malamente alto, graziando la Fiorentina.

50′ Azione manovrata della Fiorentina, Distefano scarica ai 25 metri per Fiorini che controlla e calcia forte col destro, tiro troppo centrale e Jungdal in due tempi amministra la sfera.

48′ Rischia molto Brancolini, che si attarda nel rinvio e trova la sporcatura del numero 9 ospite Tonin. Fortunatamente il portiere viola riesce comunque a rinviare ed a non peggiorare la situazione.

46′ Via al secondo tempo. FORZA VIOLA!

Fine primo tempo. La Fiorentina ha avuto il predominio del gioco ma è stato il Milan ad andare più vicino al vantaggio con El Hilali allo scadere della frazione. Il numero 11 rossonero ha pero trovato la grande risposta del rientrante Brancolini a salvare la Fiorentina.

45+1′ EL HILALI! Conclusione mancina in diagonale del calciatore italo-marocchino, provvidenziale intervento di Brancolini che si distende ed evita la rete del Milan.

45′ 1 minuto di recupero.

41′ Si abbassa moltissimo in fase di costruzione Mattia Fiorini alla ricerca del pallone. La Fiorentina fatica moltissimo a penetrare la difesa ospite, molto attenta in questo primo tempo.

36′ Non riesce a rendersi pericolosa nell’area rossonera la Fiorentina, nonostante un netto predominio. Tanti errori in fase di impostazione della squadra oggi affidata a Quinto, allenatore in seconda.

33′ MUNTEANU! Manovra insistita della Fiorentina, cross dalla sinistra di Pierozzi e colpo di testa in tuffo di Munteanu, pallone fuori di poco sul primo palo della porta di Jungdal.

29′ Calcia il croato Mionic dai 25 metri, la barriera viola devia il tiro in calcio d’angolo.

28′ Break di El Hilali che se ne va in contropiede, salta secco Chiti e l’ex Aglianese lo stende. Giallo per il centrale difensivo viola.

26′ Problemi per il portiere del Milan Jungdal dopo un’uscita alta. Il calciatore danese sta ora ricevendo le cure dello staff medico.

25′ Bella imbucata di Pierozzi a favorire Distefano sul versante mancino, l’attaccante siciliano va al cross basso e la difesa ospite si rifugia in corner.

22′ Sugli sviluppi di un corner di Fiorini, Bianco va al tiro col destro di controbalzo, conclusione deviata ancora in angolo.

19′ La Fiorentina prova a scardinare la difesa del Milan ma la squadra gestita da Federico Giunti è messa molto bene in campo e non concede pressochè niente alla squadra di casa.

16′ Pregevole movimento del romeno Munteanu che si fa beffe di due difendenti del Milan, ma non riesce poi a smarcare in modo preciso Distefano. Troppi per il momento gli errori in fase di rifinitura dei calciatori della Fiorentina.

15′ Si avventa su una corta respinta di testa di Chiti l’ungherese Kerkez, che sparacchia malamente però col destro spedendo il pallone molto lontano dalla porta presidiata da Brancolini.

12′ Insistita azione di Tonin che vince un paio di rimpalli in area con Frison e Pierozzi ma trova la pronta chiusura di Chiti, che interviene in modo provvidenziale sparando in corner.

11′ Distefano punta Coubis e cerca il suggerimento col destro a rientrare, palla lunga e l’azione viola sfuma. E’ la Fiorentina a fare la partita finora.

7′ Manovra bene la squadra viola, ma i ragazzi di casa sbagliano sempre l’ultimo passaggio finora. Stavolta è Distefano a fallire un facile invito per Pierozzi che aveva effettuato prontamente la sovrapposizione a sinistra.

4′ Inizia la consueta ragnatela di passaggi da parte della Fiorentina. La speranza è che oggi il gioco gigliato possa essere efficace.

2′ Lungo cross dalla sinistra da parte del Milan, Brancolini non calcola benissimo la traiettoria e devia in corner il pallone.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Questione di attimi prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Milan al Bozzi.