Per la continuità e per mantenere un prestigioso secondo posto, la Fiorentina Primavera cerca un altro acuto nel suo buon campionato: lo farà al ‘Bozzi’, dove oggi arriva il Milan. All’andata vinse la squadra viola per 1-0 con un rigore di Corradini. Appuntamento alle 15 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.