Primavera, Fiorentina-Napoli 1-0: Inizia il secondo tempo. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Napoli 1-0 (24′ Toci)

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Lucchesi, Biagetti, Favasuli; Vitolo, Harder, Nardi; Capasso, Toci (C), Distefano.

A disp.: Tognetti, Elia, Romani, Amatucci, Sene, Berti, Baroncelli, Denes, Presta, Falconi, Padilla, Ievoli, Comuzzo, Fragnelli, Spaggiari. Allenatore: Alberto Aquilani

46′ Via alla ripresa! FORZA VIOLA!

Si chiude senza recupero il primo tempo al Torrini. Fiorentina avanti 1-0 grazie al gol di Toci

39′ Rischio incredibile di Capasso che con un passaggio totalmente avventato stava per mettere Rossi solo davanti a Martinelli: la punta ospite però non riesce ad arrivare sul pallone e la Fiorentina può tirare un grande sospiro di sollievo

37′ Grande lavoro difensivo da parte di Distefano che si prodiga sempre in un grande sforzo anche nella metà campo viola

34′ Ammonito Favasuli che era diffidato e salterà la Supercoppa di mercoledì 25 gennaio contro l’Inter.

32′ ROSSI! Sfugge alla difesa viola la punta ospite che poi calcia col mancino, Martinelli para in due tempo il tiro del calciatore di Frustalupi

31′ Schema dalla bandierina da parte del Napoli che cerca di liberare il mancino dello spagnolo Alastuey, sfera ribattuta dalla difesa viola

28′ Distefano riesce ad arrivare sul cross di Nardi ma non ad impattare con forza la sfera. Buono il lavoro di corsa e fraseggio del duo Vigiani-Toci in precedenza

26′ Iniziativa personale di Capasso che prova a far male rientrando sul mancino: conclusione troppo centrale dell’ala ex Paganese, para Boffelli

24′ GOOOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! TOCI! Distefano si libera alla grande del diretto marcatore Marchisano e mette al centro col sinistro, Toci deposita da pochi passi in rete! 1-0!

23′ Napoli che tenta di pungere in contropiede. Conclude Rossi che si accentra e scarica il mancino, impattando però male il pallone e regalando un debole tentativo alle manone di Martinelli

19′ Vigiani suggerisce per Toci che viene ben controllato da Hysaj, poi Vigiani riceve ancora dalla punta viola e mette al centro ma Distefano non riesce ad impattare in modo pericoloso di testa

18′ Corta respinta di testa da parte di Nardi, Acampa controlla e calcia alto dai 16 metri. Nessun pericolo per Martinelli in quella che è la prima vera conclusione della gara

16′ Altro bel pallone di Favasuli per lo scatto di Toci che fa bene sponda ma sono troppo inconcludenti Nardi e Vitolo che da un’ottima mattonella non vanno al tiro. Serve maggiore concretezza alla squadra di Aquilani

13′ Proteste napoletane per un tocco di mano di Vigiani sul tiro del francese Sahli, innescato da Rossi dopo un’ottima azione. Il tocco di mano del figlio d’arte viola è però assolutamente inesistente

12′ Buon suggerimento morbido di Favasuli verso Toci, l’albanese lavora bene spalle alla porta ma poi tenta qualcosa di troppo difficile andando a cercare col tacco il taglio di Distefano, Napoli che recupera e riparte

9′ Da replay si evidenzia come ci potesse stare eccome il rigore per la Fiorentina sul precedente tocco di braccio di Obaretin. E’ andata di lusso al Napoli nell’occasione

7′ Prima Distefano poi Capasso creano imbarazzo alla retroguardia napoletana che però si salva, chiudendo prima sull’uno e poi sull’altro, difficili da arginare quando cambiano passo. Proteste viola per un tocco di mano di Obaretin sul cross di Capasso, che finisce tra le braccia di Boffelli mettendo fine all’azione viola

5′ Buona potenziale occasione per il Napoli: si aprono troppo facilmente le maglie della difesa viola ma Sahli tarda troppo nel servire Rossi a centro area, permettendo a Biagetti di chiudere

3′ Scontro tutto albanese tra Hysaj e Toci, fallo del capitano della Fiorentina e difensore partenopeo che accusa per alcuni momenti il colpo, prima di riuscire a ripartire

2′ Prima da titolare in campionato per Jonas Harder, centrocampista classe 2005. Fiorentina oggi ricca di giovanissimi anche in panchina

1′ Via alla partita al Torrini! FORZA VIOLA!