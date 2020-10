Primavera Fiorentina-Roma, le formazioni ufficiali: guidano l’attacco Montiel e il nuovo arrivato Munteneau

Il tecnico della Fiorentina Primavera Alberto Aquilani ha fatto le sue scelte per la partita in programma oggi contro la Roma. In attacco si rivede Montiel, mentre in attacco tocca al nuovo acquisto Munteneau A comporre con loro il reparto offensivo confermato Agostinelli. In porta c’è Chiorra.

Fiorentina: Chiorra; Gentile, Dutu, Dalle Mura, Pierozzi; Bianco, Fiorini, Krastev; Montiel, Agostinelli; Muteanu.

Roma: Boer; Buttaro, Milanese, Tripi, Feratovic; Darboe, Vicario; Podgoreanu, Zalewski, Providence; Tall.