Primavera Fiorentina-Roma 1-1. Agostinelli riporta i viola in parità. Segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Fiorentina-Roma 1-1 (15′ Zalewski, 56′ Agostinelli)

Fiorentina: Chiorra; Gentile, Duțu, Dalle Mura, Pierozzi; Krastev, Fiorini, Bianco; Montiel, Agostinelli; Munteanu.

56′ Pareggio della Fiorentina. Agostinelli sugli sviluppi di un corner dalla destra mette dentro in mezza rovesciata. 1 a 1 al Franchi.

50′ Ammonizione sacrosanta per Gentile per un intervento falloso ai danni di Zalewski, autore del gol che per adesso decide il match.

46′ Affondo di Agostinelli sulla sinistra, traversone basso in area per Bianco che viene tamponato da un avversario: contatto regolare, si gioca.

Riprende l’incontro. Via al secondo tempo di Fiorentina Roma.

45′ Si conclude qui il primo tempo, con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina grazie al gol di Zalewski al 15′.

44′ Cross di Gentile per Agostinelli in area, ma viene chiuso tempestivamente dalla difesa giallorossa.

41′ Pericolo per la Fiorentina! Tall in area cerca il gol con il colpo di tacco. La conclusione finisce fuori grazie anche a una deviazione decisiva.

38′ Spreca una buona occasione Munteanu, che da una posizione più che ideale va a concludere altissimo.

35′ Occasione per la Fiorentina con Munteanu, che va a colpire di testa il cross di Gentile, ma il pallone finisce fuori.

33′ Fiorentina che adesso si va trovare spesso dalle parti del portiere giallorosso Boer.

30′ Tiro-cross di Darboe, pallone allontanato da Pierozzi che sventa la conclusione.

27′ Traversa della Fiorentina con Montiel che va alla conclusione con il sinistro!

24′ La Fiorentina per adesso non riesce mai a farsi trovare in area avversaria.

21′ Roma vicina al raddoppio con Tall. Chiorra interviene sulla linea, ma c’era fuorigioco.

18′ Fiorentina che deve cercare di riorganizzarsi, la Roma sembra essere molto più in palla in questa fase di gara

15′ Gol della Roma. Dormita della difesa viola e Podgoreanu serve a centro area Zalewski il quale va a calciare di potenza siglando l’1-0 per i giallorossi.

13′ Occasione per la Roma! Zalewski crossa, va Milanese a colpire di testa ma Dalle Mura protegge il pallone che scorre a fil di palo con Chiorra ormai spiazzato.

12′ Tiro di Munteanu da lontano, conclusione che finisce alta.

10′ Montiel tenta di innescare Pierozzi in area, esce Boer e fa suo il pallone

7′ Bianco serve Agostinelli, il quale prova l’ingresso in area dalla sinistra, risolve in chiusura la difesa degli ospiti.

3′ Prima potenziale occasione per i viola, con Montiel che prova il tiro dalla distanza che finisce fuori.

1′ Inizia la gara. Presente al ‘Franchi’ anche il presidente viola Rocco Commisso.

Dopo la vittoria della scorsa settimana in casa dell'Ascoli la Fiorentina Primavera allenata da Alberto Aquilani si trova a dover sfidare al 'Franchi' un avversario non certo semplicissimo, ovvero la Roma di Alberto De Rossi. Un tuffo nel passato per il tecnico dei viola, che è cresciuto calcisticamente nelle giovanili giallorosse per poi vestire anche la maglia della prima squadra. I gigliati si presentano a questa partita con tre punti in classifica, mentre gli ospiti sono attualmente quota 6. Appuntamento alle 13, con la consueta diretta testuale di Fiorentinanews.com.