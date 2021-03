La Fiorentina Primavera fallisce due rigori e pareggia col Sassuolo al Bozzi. I viola restano in zona playout

Dopo la prima squadra, tocca alla Primavera ed è un’altra occasione di riscatto per la Fiorentina, reduce dal k.o. infrasettimanale sul campo della Sampdoria. La squadra di Aquilani, ancora lontano dai suoi perché positivo al tampone nei giorni scorsi, ha bisogno dei tre punti contro il Sassuolo. La missione è risalire verso il centro della classifica e provare ad allontanarsi dalla zona calda dei play-out. Fischio d’inizio alle 12,30 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Brancolini; Gabrieli, Frison, Chiti; Milani, Neri, Corradini, Bianco, Pierozzi; Munteanu, Spalluto.

A disp: Ricco, Giordani, Gentile, Ghilardi, Saggioro, Amatucci, Toci, Distefano, Tirelli, Sene, Falconi, Fava.

All: Quinto.

Finisce qui. Termina 1-1 la sfida al Bozzi tra Fiorentina e Sassuolo. Al gol di Artioli nel primo tempo risponde quello di Munteanu nella ripresa. La squadra viola ha fallito ben due calci di rigore, con Spalluto prima e Munteanu poi. I giovani viola restano così in zona playout a quota 17 punti, in attesa della partita tra Roma e Bologna di domani.

90+2′ Resta a terra Pierozzi dopo una violenta pallonata subita, gioco che si interrompe momentaneamente.

90′ Tirelli si invola in contropiede ma sbaglia malamente il tocco per Distefano, non sfruttando così un’ottima occasione per pungere la difesa del Sassuolo.

90′ 4 minuti di recupero.

88′ Conclusione da lontanissimo di Paz, nessun problema per Brancolini che blocca il pallone.

83′ Due cambi per la Fiorentina: entrano Amatucci e Tirelli, fuori Neri e Milani.

82′ Corner di Bianco, stacca Neri che fa da sponda per Munteanu, il calciatore viola impatta di testa ma non riesce ad indirizzare verso la porta del Sassuolo.

80′ Soffre tanto adesso il Sassuolo, che non riesce più ad uscire dalla propria metà campo. La Fiorentina attacca a testa bassa alla ricerca del gol vittoria.

78′ BIANCO! L’ex Chisola si accende e spara col destro dai 16 metri, tiro potente ma impreciso, che finisce fuori alla sinistra della porta ospite.

77′ Bell’azione della Fiorentina, ma Milani, liberatosi sulla corsia di destra al cross, calibra male la traiettoria e non riesce a favorire ne’ Munteanu ne’ Distefano al centro dell’area di rigore.

76′ Ranem viene saltato secco da Munteanu, e stende l’attaccante romeno. Ammonito il difensore del Sassuolo.

76′ Pareggio fondamentale per la squadra viola, che ora si riversa in avanti alla ricerca del gol vittoria.

74′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAA! MUNTEANU! Il romeno trafigge Vitale con un preciso tap-in dopo la respinta di Vitale sul colpo di testa di Distefano, servito da un buon cross di Gentile. 1-1.

73′ Cambio per il Sassuolo, out Saccani e dentro Ripamonti.

72′ Lentissimo Neri, si fa rubare palla il centrocampista pisano e poi ferma la ripartenza del Sassuolo. Colombo lo grazie, risparmiandogli il giallo.

70′ PIEROZZI! Controlla bene il capitano viola in area e tenta di battere Vitale col sinistro sul primo palo. Para a terra il numero 1 ospite.

67′ Pieragnolo ferma Milani con una trattenuta e viene ammonito.

66′ Scambiano bene Munteanu e Milani, con l’esterno viola che cerca a centro area l’attaccante, colpo di testa debole del 10 gigliato che non può creare problemi a Vitale.

62′ Cambio per la Fiorentina: entra Distefano ed esce Spalluto.

61′ MUNTEANU! L’attaccante ex Viitorul si inserisce in area sfruttando un ottimo lancio lungo ma non riesce ad addomesticare bene il pallone, finendo per calciare malamente altissimo sopra la traversa della porta del Sassuolo.

57′ MARGINEAN! Colpo di testa del prestante centrocampista romeno che svetta sul corner di Manara e salvataggio sulla linea del connazionale Munteanu, a Brancolini ampiamente battuto.

56′ Buona iniziativa di Corradini che sfonda centralmente e va al tiro col mancino, Vitale para in due tempi.

55′ Cambio per il Sassuolo, dentro Pieragnolo, fuori Arabat.

54′ PARA VITALE! Incredibile quanto sta accadendo al Bozzi. Stavolta è Munteanu a farsi ipnotizzare dal dischetto dal portiere ospite, calciando male e abbastanza centrale. Fiorentina che resta sotto.

53′ RIGORE PER LA FIORENTINA. Stavolta a subire il fallo è Munteanu. Netto l’intervento irregolare dell’olandese Flamingo.

51′ PARA VITALE! Spalluto apre il piattone come contro la Sampdoria, intuisce il portiere ospite e respinge il tiro del numero 9 viola distendendosi alla propria sinistra.

50′ RIGORE PER LA FIORENTINA! Fallo netto su Spalluto da parte di Arabat, che stende l’attaccante viola da dietro.

48′ Frettoloso ed avventato retro passaggio di Ranem verso il portiere Vitale, Spalluto viene anticipato di un soffio dall’estremo difensore ospite.

47′ Lancio lungo di Chiti a cercare Munteanu, uscita puntuale di Vitale che abbranca il pallone.

46′ Subito due cambi per il Sassuolo. Entrano Reda ed escono Samele e Aucelli.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo. Una brutta Fiorentina è sotto al Bozzi contro il Sassuolo dopo i primi 45′ di gioco. La rete ospite porta la firma di Artioli, che ha realizzato su calcio di punizione, sfruttando il pessimo posizionamento della barriera viola. Servirà un secondo tempo molto più gagliardo alla Fiorentina per cercare di agguantare almeno il pareggio contro la compagine dell’ex mister viola Bigica.

42′ Si mette in proprio Alessandro Bianco, che accelera alla sua maniera e tenta il tiro col destro a giro. Pallone impreciso, sfera che finisce fuori alla sinistra di Vitale.

39′ Troppa imprecisione da parte dei calciatori della Fiorentina, che non riescono ad essere incisivi in ripartenza ed impostazione. Il Sassuolo dorme sonni tranquilli finora.

36′ Cambio anche per il Sassuolo: esce Piccinini ed entra Ranem.

36′ Decisiva chiusura dell’olandese Flamingo che ferma Munteanu al momento del tiro davanti a Vitale.

36′ Mercati va al tiro dai 25 metri, conclusione insidiosa che rimbalza davanti a Brancolini ma il portiere viola fa buona guardia e blocca.

33′ Ammonito Piccinini che manca il pallone e poi stende Corradini.

32′ Primo cambio per la Fiorentina. Esce Gabrieli ed entra Gentile.

30′ Bel cross dalla destra di Neri a cercare la testa di Spalluto, non riesce ad intervenire l’attaccante pugliese, e Arabat mette in angolo.

27′ Sta soffrendo molto Niccolò Gabrieli, al debutto da titolare in campionato. Il difensore ex Sudtirol ha rischiato pure di farsi espellere per doppio giallo a causa di una vistosa trattenuta, non sanzionata dal direttore di gara.

25′ Fatica la squadra di Aquilani a trovare continuità di gioco. Il Sassuolo è compatto e non concede spazi invitanti ai calciatori della Fiorentina.

23′ Corner dalla sinistra calciato da Bianco, Frison colpisce di testa sul secondo palo ma non colpisce bene il pallone, che termina sul fondo.

20′ Prima rete in campionato per Artioli, e Fiorentina costretta per l’ennesima volta a rincorrere.

19′ GOL DEL SASSUOLO. Artioli batte Brancolini da fermo, con una conclusione raso terra tutt’altro che irresistibile. Da rivedere il posizionamento della barriera viola e di Milani, che disteso a terra a fare il ‘coccodrillo’, non intercetta il pallone. Non reattivo neppure l’estremo difensore gigliato. I viola sono sotto al Bozzi. 0-1.

18′ Ammonito Gabrieli che commette fallo su Saccani. Punizione pericolosa ai 20 metri per il Sassuolo.

17′ La Fiorentina è salita in cattedra. Pierozzi si accentra e scarica il destro, tiro evidentemente deviato ma l’arbitro Colombo non rileva il tocco di un difensore ospite e non assegna il corner.

16′ Rete annullata a Munteanu per fuorigioco. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo il romeno ribadisce in rete da pochi passi, dopo l’errore vistoso di Vitale in uscita: il romeno però si trovava in posizione irregolare ed il gol viene così annullato.

15′ Milani è caparbio e vince il duello con Saccani, tenta poi il traversone col destro, pallone messo in corner dal Sassuolo.

14′ Gara intensa, tanti scontri di gioco. Stavolta è Piccinini che frana addosso a Munteanu, ma l’attaccante viola fortunatamente non riporta significativi problemi.

11′ Munteanu entra in area dalla sinistra, prova la conclusione col sinistro, il tiro del romeno è smorzato e diviene facile preda per il portiere del Sassuolo Vitale.

8′ Dura entrata ai danni di Spalluto a metà campo da parte di Saccani, l’arbitro Colombo è clemente e risparmia il giallo al numero 10 ospite.

5′ Ritmi alti in questi primi minuti di gara, ma poca precisione delle due squadre in fase di rifinitura. La Fiorentina cerca di far girare il pallone, con Corradini in veste di regista e Bianco libero di svariare dietro la coppia d’attacco.

2′ Costretta a fare a meno di giocatori importanti come Fiorini, Agostinelli e Ponsi la Primavera di Aquilani, oggi a casa poichè positivo al Covid-19. In panchina c’è il vice Marcello Quinto.

1’Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Sassuolo. Al Bozzi torna da avversario Mister Bigica. In tribuna presenti Joe Barone e Giancarlo Antognoni.