Primavera, Fiorentina-Spal 0-0 Ancora Pierozzi, palla alta. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Fiorentina-Spal 0-0

FIORENTINA (1-3-5-2) Fogli; Frison, Dutu (C), Chiti (36′ Distefano); Gentile, Neri, Corradini, Agostinelli, Pierozzi; Spalluto, Munteanu. All. Alberto Aquilani.

43′ Ammonito Yabre. Altra dura entrata di un calciatore ospite, stavolta a farne le spese è Distefano. Terzo ammonito in casa Spal.

40′ Scontro tra Spalluto e l’ungherese Csinger. Il difensore della Spal rimedia un colpo alla spalla sinistra e deve lasciare momentaneamente il campo.

39′ Seck riceve da Ellertson e scarica in porta dai 20 metri, tiro strozzato del mancino africano e Fogli può parare senza alcun affanno.

36′ Non ce la fa Chiti, entra Distefano al suo posto. Fiorentina che quindi passerà alla difesa a 4.

34′ Rimane a terra l’ex Aglianese Chiti. Problemi ad un ginocchio per il calciatore, cure mediche in corso dello staff viola. Il difensore sembra non riuscire a riprendere il gioco.

33′ Entrata molto dura di Ellertson su Pierozzi, giallo per il calciatore islandese. Clima molto acceso in campo.

31′ Ancora una grande azione di Seck, che spezza in due la retroguardia viola e scaglia il sinistro in porta, il tiro è deviato da Chiti e poi è Attys ad avventarsi sulla sfera, ma l’haitiano è in fuorigioco.

30′ Avanza ad ampie falcate il senegalese Seck, quindi scarica a destra per Savona, il terzino ospite rientra sul sinistro e calcia in porta, conclusione potente ma alta sopra la traversa della porta viola.

26′ PIEROZZI! Stupenda ancora una volta l’iniziativa dell’esterno viola, che accelera e poi salta due avversari, calciando però alto sopra la traversa della porta ospite da una decina di metri.

24′ Lancio lungo dalle retrovie ed uscita completamente a vuoto di Fogli, non arriva sul pallone Ellertson, spazza in modo provvidenziale Frison, sventando ogni pericolo.

22′ Spinge a sinistra Yabre, molto intraprendente. Il suo traversone col mancino viene messo in corner da Gentile.

19′ Gara molto nervosa, con tanti scontri di gioco robusti da entrambe le parti. Munteanu si smarca bene a sinistra, ma poi crossa troppo sul portiere: Galeotti esce e blocca il pallone.

17′ Entrataccia di Mamas ai danni di Neri. Il cipriota della Spal si prende un giallo inevitabile.

13′ Terzo fallo consecutivo in netto ritardo dell’ungherese Csinger ai danni di Spalluto, ma ancora niente giallo per il difensore magiaro della Spal, graziato dal direttore di gara.

10′ PIEROZZI! Clamorosa occasione per la Primavera viola, con l’esterno ex Rifredi che cavalca a sinistra e penetra in area, quindi calcia col destro rasoterra cercando il secondo palo, ma il portiere Galeotti vola in tuffo e mette in corner.

10′ Resta a terra Spalluto dopo uno scontro con l’altissimo haitiano Attys, niente di grave per la punta viola, che riesce a riprendere il gioco.

9′ Dal limite dell’area viola il boliviano Cuellar va al tiro dopo una manovrata azione della Spal, tiro altissimo sopra la porta difesa da Fogli.

7′ Cuellar riesce a superare un paio di avversari e poi allarga a sinistra per Yabre, cross teso da buona posizione abbrancato bene in presa da Fogli, che esce e fa sua la sfera.

4′ Munteanu si gira e scarica bene per Pierozzi, imbucata per Agostinelli che però è in posizione di fuorigioco: azione che sfuma.

2′ Entrambe le squadre sono a caccia di punti, ritmi subito alti. La Fiorentina deve risalire la classifica ed allontanarsi dai playout, a caccia di punti per agganciare i playoff invece la Spal.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Fiorentina-Spal. Squadre pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco del Bozzi.

Tra poco, al “Bozzi” di Firenze si gioca Fiorentina-Spal, ventiquattresima giornata del Campionato Primavera 1. La squadra di Alberto Aquilani, dopo il successo in Coppa Italia Primavera, non riesce più a vincere in campionato. Sono infatti cinque le sconfitte consecutive collezionate dai giovani viola, 24 punti e quartultimo posto in classifica che invischia i gigliati in piena zona playout. Dall’altra parte la Spal con i suoi 36 punti lotta per un posto nei playoff. Urge invertire la rotta e ritrovare i tre punti per smuovere una classifica che fa sempre più paura. Fischio d’inizio alle 17, e Fiorentinews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.