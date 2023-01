Primavera, la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Napoli: non c’è Krastev. Amatucci parte dalla panchina, confermato il trio d’attacco

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, gara valida per il Campionato Primavera. Mister Aquilani schiera tra i pali Martinelli, mentre in difesa deve rinunciare a Kayodé, squalificato dopo l’espulsione a Lecce, e a Krastev, non convocato. Scelti Vigiani, Biagetti, Lucchesi e Favasuli. Centrocampo formato da Vitolo, Harder e Nardi: Amatucci parte dalla panchina vista la convocazione in Nazionale Under 19. Trio d’attacco confermato con Capasso, Toci e Distefano.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Biagetti, Lucchesi, Favasuli; Vitolo, Harder, Nardi; Capasso, Toci, Distefano. Allenatore: Alberto Aquilani.

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Marchisano, Alastuey, Gioielli, Acampa; Sahli, Spavone; Rossi. Allenatore: Nicolò Frustalupi.