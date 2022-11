Primavera, la formazione ufficiale della Fiorentina contro il Torino: Out Toci, torna Martinelli

Tra poco meno di mezz’ora, torna in campo la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani, con i viola che sfideranno il Torino. Per quanto riguarda l’undici titolare, out Toci, mentre torna tra i pali Martinelli, golden boy viola aggregato anche alla prima squadra. Le formazioni ufficiali delle due compagini che scenderanno in campo a Torino.

TORINO: Passador; Dembele, Anton, Dellavalle, Antolini; Weidmann, Ruszel, Gineitis; Dell’Aquila, Caccavo, Jurgens

FIORENTINA: Martinelli; Kayode, Krastev Lucchesi, Favasuli; Berti, Amatucci, Falconi; Nardi, Vigiani; Distefano.