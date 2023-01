Primavera, la formazione ufficiale della Fiorentina contro la Roma: niente Amatucci e Kayodé, torna Toci

Sono state da poco diramate le formazioni ufficiali di Fiorentina-Roma, sfida valida per il Campionato Primavera. Per affrontare la capolista, mister Alberto Aquilani deve rinunciare a due pezzi pregiati come Lorenzo Amatucci e Michael Kayodé, che saranno convocati con la prima squadra domani. Torna Eljon Toci, assente nell’ultimo impegno contro il Torino. La sfida tra viola e giallorossi comincerà alle ore 15.

FIORENTINA (4-3-3): Martinelli; Vigiani, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Berti, Vitolo, Falconi; Capasso, Toci, Distefano. All.: Alberto Aquilani.

Roma (4-2-3-1): Baldi; Missori, Chesti, Keramitsis, Oliveiras; Faticanti, Pisilli; Cherubini, Cassano, Pagano; Padula. All.: Federico Guidi.