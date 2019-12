La Fiorentina Primavera (senza Duncan) spreca occasioni nel finale e cede alla Lazio

Se non altro, a differenza della prima squadra, la Fiorentina Primavera si è ripresa nel corso della settimana con due vittorie convincenti su Cagliari (campionato) e Genoa (Coppa Italia) ed oggi scende in campo a Formello per cercare di dare continuità a questo mini trend. Quello con la Lazio è un vero e proprio scontro diretto per allontanare un altro po’ la zona rossa della classifica e tornare a guardare più verso l’alto. Appuntamento alle 11 nella capitale e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

Lazio: Alia; Armini, Franco, Kalaj, Falbo; Bertini, Bianchi, Shoti; Shehu, Nimmermeer, Moro.

Fiorentina: Brancolini; Ponsi, Dalle Mura, Dutu, Simonti; Bianco, Fiorini, Pierozzi, N.; Spalluto, Kukovec, Koffi.

90’+6 Finisce qui! Con un’altra amarezza si chiude anche il 2019 della Fiorentina Primavera, battuta per 2-1 dalla Lazio

90’+5 DUTU cosa si è mangiato! Sull’ultimo rilancio alla disperata il difensore rumeno si ritrova col pallone davanti ad Alia ma calcia incredibilmente fuori!

90’+4 BRANCOLINI miracoloso! Azione personale di Moro che supera tutta la difesa viola in dribbling e si presenta davanti al portiere che però riesce a deviare il tiro con un miracolo

90’+2 PONSI DI TESTA! Su calcio d’angolo viola il difensore stacca bene e trova la deviazione giusta ma Franco salva sulla linea!

90′ Si prende il rosso Bigica! Espulso l’allenatore viola dopo una serie di proteste dalla panchina

85′ Quarto cambio per la Fiorentina, con Bigica che toglie Pierozzi per inserire Mignani

82′ Occasione per PIEROZZI! Il calciatore viola riceve un pallone sul secondo palo, dopo un corner, ma calcia sull’esterno della rete!

78′ Fiorentina che ora aumenta la pressione e chiude la Lazio nella sua metà campo, alla ricerca del pareggio

73′ GOOOOLLL!!! La Fiorentina torna in partita con Milani! Spalluto arriva davanti ad Alia, che lo ferma ma il pallone schizza dalle parti di Milani che a porta vuota insacca il 2-1!

72′ E. PIEROZZI! Che occasione per l’esterno viola! Cross di Ponsi deviato dal portiere Alia ma sui piedi di Pierozzi che a botta sicura calcia fuori!

70′ Fa tutto Gorgos! Giallo per il rumeno dopo un fallo su Nimmermeer

69′ Ci prova Gorgos da fuori ma il tiro del centrocampista viola è centrale e viene bloccata da Alia

67′ Raul Moro mette i brividi a Brancolini entrando in area da sinistra ma il portiere viola lo anticipa poco prima della conclusione

63′ Altro cambio per Bigica: fuori Fiorini e dentro Gorgos

61′ – Bella azione manovrata della Lazio, Nimmermeer prova a concludere dal limite in girata, blocca Brancolini.

54′ Ammonito Bianco! Il centrocampista viola protesta a lungo con l’arbitro e si becca l’ammonizione

50′ Squillo di Spalluto! L’Attaccante riceve in area da E. Pierozzi e calcia ma il pallone finisce di poco alto

46′ Via alla ripresa a Formello, si riparte dal 2-0 della prima frazione. Subito due cambi per la Fiorentina: dentro E. Pierozzi e Milani al posto di Kukovec e Simonti

45’+1 Si chiude qui il primo tempo, con la Fiorentina sotto di due gol

40′ Fiorentina tramortita e in totale balia dell’avversario, purtroppo scene già viste anche “al piano di sopra” in questa stagione

33′ Sfiora il 3-0 la Lazio. Grandissima occasione per i biancocelesti: Armini crossa al centro per Nimmermer che sbaglia un rigore in movimento calciando su Brancolini. Sulla respinta ci prova Moro da posizione defilata ma la difesa viola riesce a respingere.

30′ Occasione Fiorentina per accorciare le distanze: Bianco raccoglie un pallone sporco in area, poi scarica verso la porta, pallone di poco al lato controllato da Alia.

28′ Duro fallo di Dalle Mura e giallo per il classe 2002 viola.

26′ Palla dentro a cercare il taglio di Nimmermeer, esce bene Brancolini a terra e chiude tutto.

23′ KOFFI! Fiorentina che tenta di reagire al doppio svantaggio. Azione personale del franco-ivoriano che scarica il destro dai 20 metri, tiro secco ma troppo debole per battere Alia, che si distende e para in due tempi.

22′ SPALLUTO! Cross perfetto dalla destra di Pierozzi, Spalluto impatta di testa non riuscendo a trovare la porta ma servendo involontariamente Kukovec, lo sloveno non è però reattivo e non riesce a deviare in porta da pochi passi.

21′ GOL DELLA LAZIO. Autogol di Dalle Mura. Se ne va sulla destra Bertini con facilità irrisoria, scherzando Simonti, pallone basso al centro e Dalle Mura con una goffa spaccata infila Brancolini. Inizio terribile per i giovani viola. 2-0.

13′ Scontro tra Spalluto ed il portiere biancoceleste Alia, quest’ultimo sembra avere la peggio ma riesce poi a rialzarsi ed il gioco può riprendere.

12′ GOL DELLA LAZIO. Bianchi scavalca bene la barriera col destro e batte Brancolini, che riesce solo a toccare il tiro del numero 4 laziale. 1-0.

10′ Bianchi salta netto Bianco ai 20 metri dalla porta di Brancolini e ci sarà una punizione invitante per i padroni di casa.

8′ Spingono molto i terzini viola: prima Simonti da sinistra cerca Kukovec senza trovarlo, poi Ponsi crossa e Niccolò Pierozzi stacca di testa spedendo però sul fondo.

7′ Squadre già piuttosto lunghe nonostante ancora la partita sia nei primi minuti. Finora difetta però la precisione nei suggerimenti decisivi da parte dei calciatori di entrambe le squadre.

4′ Bello spunto della Fiorentina a sinistra con Koffi che smarca brillantemente Simonti a sinistra, cross del mancino viola e Lazio che si salva in extremis.

1′ Subito in dribbling in scioltezza se ne va il talentuoso spagnolo Raul Moro, Ponsi lo trattiene e l’arbitro lo grazia risparmiandogli il giallo.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!