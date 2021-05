Primavera, Lazio-Fiorentina 0-0 Primo tempo in corso. Segui la diretta testuale su Fiorentinanews.com

Per aggiornare la pagina cliccate sull’apposito simbolo dello smartphone o premete il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Lazio-Fiorentina 0-0

FIORENTINA: Luci; Chiti, Fiorini, Frison; Milani, Bianco, Corradini, Neri, Pierozzi; Spalluto, Munteanu.

A disposizione: Fogli, Dainelli, Dutu, Gabrieli, Gentile, Ghilardi, Distefano, Krastev, Toci, Gori, Favasuli, David. Allenatore: Alberto Aquilani.

11′ MUNTEANU! Penetra in area il romeno saltando un paio di avversari e poi scaglia il destro, tiro potente sul primo palo ma Furlanetto riesce a respingere la conclusione del 10 gigliato.

8′ Bella iniziativa di Pierozzi che stringe verso il centro e pennella bene per Milani, Ndrecka libera in corner. Sugli sviluppi dell’angolo stacca di testa Chiti, spedendo però alto sopra la traversa della porta laziale.

6′ SHEHU! Accelera Moro a sinistra e poi mette al centro un bel pallone per lo svizzero, che brucia i centrali viola ed incorna, ottima la risposta di Luci che para in due tempi. Subito un brivido per la Fiorentina.

4′ Risponde Fiorini per la squadra viola, lanciando in modo millimetrico Pierozzi scattato bene a sinistra, il traversone basso dell’ex Rifredi è però troppo corto per permettere a Spalluto di avventarsi sul pallone.

3′ Lancio lungo a cercare la velocità di Moro, pallone imprendibile per lo spagnolo, Luci può recuperare il pallone e far ripartire la Fiorentina.

1’Partiti! Fischio d’inizio a Formello. FORZA VIOLA!

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna in campo alle 17 contro la Lazio nel posticipo della ventunesima giornata. La squadra gigliata è reduce dalla vittoria nella finalissima di Coppa Italia proprio contro i biancocelesti, che oggi vorranno prendersi la rivincita della partita dello scorso mercoledì. In campionato la Viola è reduce da due rovinose sconfitte (5-1 contro il Cagliari e 4-0 contro l’Empoli) che l’hanno fatta precipitare in classifica. Ad oggi, Spalluto e compagni occupano la quintultima posizione in classifica. La partita d’andata è terminata 3-1 per la Lazio. Fischio d’inizio alle 17 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.