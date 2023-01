Primavera, Lecce-Fiorentina 1-0 Pugliesi vicini al raddoppio con Berisha. Segui la DIRETTA TESTUALE su Fiorentinanews.com

Lecce-Fiorentina 1-0 (7′ Dorgu)

FIORENTINA (1-4-3-3): Martinelli, Kayode, Krastev, Lucchesi, Favasuli; Falconi (73′ Vitolo), Amatucci, Berti (73′ Presta); Capasso (81′ Sene), Toci (C), Distefano.

A disp.: Tognetti, Vannucchi, Elia, Biagetti, Comuzzo, Vigiani, Vitolo, Nardi, Harder, Denes, Presta, Sene, Gori.

All.: Alberto Aquilani

83′ Dorgu conclude alto col destro sul pallone basso di Munoz

83′ Cambio Lecce, esce Salomaa, dentro Ciucci

81′ Entra Sene per Capasso, terzo cambio viola

80′ Va in gol Lucchesi ma il difensore viola è in fuorigioco. Nulla da fare per la Fiorentina

77′ Lecce che perde tempo a profusione anche grazie ad una condotta arbitrale davvero rivedibile. Giallo per Aquilani che protesta proprio per le continue perdite di tempo

75′ Davvero spenta e priva di idee la Fiorentina, del tutto innocua ed inoffensiva la manovra viola

73′ Entrano Presta per Berti Vitolo per Falconi, primi cambi viola

72′ BERISHA! Sfiora un gol incredibile l’albanese che spara da centrocampo vedendo fuori dai pali Martinelli e mette fuori di un soffio

71′ Movimento sulla panchina viola, pronti i primi cambi per Aquilani, quando mancano meno di 20′ più recupero

69′ Giallo per Daka

68′ Ammonizione anche per Amatucci, assolutamente eccessiva in questo caso. Senza dubbio più ammonizioni che tiri in porta per la Fiorentina

63′ Ammonizione inevitabile per Kayode che stende Dorgu

61′ Commette un’infinità di errori in impostazione la Fiorentina e così si fa davvero difficile pensare di poter andare a mettere in difficoltà il Lecce. Nell’occasione è Capasso che non riesce a servire nè Toci nè Distefano quando si era aperto un varco molto appetitoso per la Fiorentina

57′ Si apre un varco improvviso per la Fiorentina con Amatucci che arriva quasi davanti al portiere ma è troppo defilato per calciare, pallone in mezzo del numero 8 messo fuori in modo provvidenziale da Hasic

56′ Dorgu colpisce di testa sul secondo palo sugli sviluppi di un piazzato di Berisha ma non inquadra la porta gigliata

55′ Ammonito Favasuli che interviene in modo falloso su Daka

54′ Conclude Burnete che si era ritrovato faccia alla porta dopo un contrasto tra Dorgu e Krastev. Mancino rasoterra che non mette in difficoltà Martinelli

51′ Si continua ad andare davvero a rilento in campo e questo non può che andare appannaggio del Lecce. Fiorentina a cui servirà ben altro passo per scardinare la retroguardia pugliese

48′ Ammonito Vulturar

47′ Nessun cambio per il momento da parte di Aquilani Secondo tempo che inizia subito con un’interruzione ed un calcio di punizione per il Lecce. Vulturar gioca corto malamente e l’occasione leccese sfuma

46′ Cambio Lecce: entra Daka, esce Corfitzen

46′ Via alla ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce il primo tempo, Lecce avanti 1-0 grazie a Dorgu, Fiorentina totalmente inoffensiva

45′ 1 minuto di recupero

44′ L’applicazione difensiva del Lecce è veramente apprezzabile mentre la Fiorentina è troppo leziosa ed inconcludente. Sia Capasso che Distefano finiscono spesso per andare a incunearsi in vicoli ciechi senza creare grattacapi alla porta leccese

40′ Pallone lungo in direzione di Toci, pronto e spericolato Borbei che esce di testa anticipando l’attaccante della Fiorentina

39′ CAPASSO! Enorme occasione fallita dal 7 viola, dopo che Distefano aveva accelerato benissimo saltando il diretto avversario ed eludendo l’uscita di Borbei. Controllo e tiro altissimo da pochi passi dell’ala campana, che spreca malamente

34′ Scolastica e non ficcante la squadra viola, ennesimo traversone telefonato da parte di Distefano facilmente bloccato da Borbei, che non corre alcun rischio

31′ Con sufficienza Capasso regala un pallone al Lecce completando poi l’opera con uno stupidissimo fallo su Dorgu. Punizione insidiosa per il Lecce

30′ Non riesce a pungere la Fiorentina. Berti conclude al volo dopo una ribattuta della retroguardia leccese, la sua conclusione è sporcata divenendo facile preda di Borbei

29′ Bella iniziativa di Distefano che riesce a strappare un calcio d’angolo con un’ottima accelerazione. Calcia Amatucci e Dorgu mette ancora in corner

27′ Fallo di Favasuli che arriva in ritardo su Berisha rischiando ampiamente il cartellino giallo. Il direttore di gara Mirabella però glielo risparmia

25′ Un infortunio al braccio per Pascalau che però non è costretto ad uscire mentre inizia a piovere copiosamente a Lecce

23′ Accusa un problema fisico Pascalau che resta a terra all’altezza del centrocampo. Cure mediche in corso per il difensore romeno e giocatori che si scaldano per il Lecce di mister Coppitelli

22′ Veloce Dorgu a sinistra, il danese si fa tutta la fascia e mette al centro, pallone deviato e conclusione al volo di Corfitzen che però non crea problemi a Martinelli

21′ Ammonito Salomaa che trattiene Kayode

20′ PALO DI AMATUCCI! Traiettoria a rientrare del centrocampista gigliato che si stampa sul primo palo della porta di Borbei

19′ E’ sulla fascia sinistra che la Fiorentina è più incisiva. Favasuli salta Corfitzen e serve poi Distefano che guadagna un angolo

17′ Amatucci mette al centro dalla bandierina ma la sfera sfila senza che nessuno riesca ad intervenire, poi è Capasso ad andare al cross col mancino ma l’azione si interrompe poichè l’arbitro rileva un fallo di Krastev

15′ Gioco assai spezzettato, i calciatori leccesi non esitano a ricorrere spesso anche al fallo per rallentare la manovra viola. Favasuli si mette in proprio sgasando e riuscendo a guadagnare un corner

13′ Notevole il pallone filtrante di Favasuli all’indirizzo di Falconi che aveva tagliato alla grande verso l’area salentina, manca però il controllo la mezzala viola

12′ Attacca la Fiorentina, Distefano prima cerca un cross arretrato che diviene preda di Pascalau, quindi crossa a rientrare verso Toci ma sbagliando la misura

10′ Chiamata a reagire ora la Fiorentina, che ha subito veramente un gol sciocco dopo una manciata di minuti. Lecce in vantaggio in un battibaleno e c’è bisogno di un cambio di marcia adesso della truppa viola

7′ GOL DEL LECCE. Tiro deviato da Krastev da parte di Dorgu che viene deviato in rete sorprendendo in modo imparabile Martinelli. Piazzamento difensivo totalmente sballato della linea viola che prima buca con Favasuli e poi lascia completamente solo il terzino pugliese sul passaggio di Corfitzen. 1-0

5′ Bella apertura d’esterno del ceco Samek che trova il movimento di Burnete, completamente sballato però il cross della punta leccese, che spedisce direttamente sul fondo da buona posizione

4′ Fa girare il pallone la Fiorentina, Lecce tutto rintanato nella propria metà campo e pronto a ripartire in contropiede cercando la rapidità degli scandinavi Salomaa e Corfitzen

2′ Interamente composta da giocatori stranieri la squadra del Lecce, almeno dal primo minuto. Due soli stranieri invece per la Fiorentina, capitan Toci e Krastev

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Pochi minuti al fischio d’inizio di Lecce-Fiorentina, sfida importante e complicata per la truppa viola, che in caso di vittoria ha la possibilità di agganciare il secondo posto. Aquilani si affida alla miglior formazione possibile per avere la meglio sulla compagine giallorossa

Tra un’ora, torna in campo la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani. I giovani viola, arrivano al match contro il Lecce in trasferta, da un buon momento di forma. Dopo il grande successo casalingo per 2-1 ottenuto contro la Roma capolista, la Fiorentina Primavera ha battuto l’Ascoli in Coppa Italia, ottenendo il pass per i quarti della competizione nazionale.

A quota 18 punti, il Lecce si trova attualmente al nono posto della graduatoria, a cinque lunghezze dai gigliati a quota 23. Come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale dell’incontro con le parole dei protagonisti al termine del match!