Primavera, Milan-Fiorentina 0-3 Fine primo tempo. Segui la diretta testuale della partita su Fiorentinanews.com

Per seguire la diretta testuale aggiornate costantemente la pagina cliccando sull’apposito simbolo dello smartphone o cliccando il tasto F5 se state utilizzando un computer.

Milan-Fiorentina 0-3 (18′ Rig.Corradini, 32′ Corradini, 36′ Munteanu)

FIORENTINA (1-3-4-1-2): Fogli; Dutu, Fiorini, Frison; Gentile, Bianco, Corradini Pierozzi; Agostinelli; Spalluto, Munteanu.

A disp.: Ricco, Gabrieli, Amatucci, Ghilardi, Milani, Giordani, Saggioro, Di Stefano, Toci, Dainelli, Favasuli, Tirelli. Allenatore: Alberto Aquilani.

Fine primo tempo. Fiorentina meritatamente in vantaggio per 3 reti a 0 al Vismara contro il Milan. Doppietta di Corradini e rete di Munteanu, Milan in 10 per l’espulsione di Coubis. Nella ripresa la squadra di Aquilani dovrà difendere a tutti i costi 3 punti fondamentali, forte di tre gol di vantaggio ed uomo in più.

45′ 2 minuti di recupero.

41′ Ci prova anche Spalluto, ma il tiro del pugliese è parato facilmente da Moleri. Milan che cerca di scuotersi, ma c’è una montagna davanti ai rossoneri adesso: Fiorentina in controllo assoluto.

39′ Tonin punta Frison e cerca di farsi spazio in area viola per calciare, bravo Pierozzi a raddoppiare e chiudere la punta milanista in angolo.

36′ GOOOOOOLLL DELLA FIORENTINAAAAA! MUNTEANU! Tris viola con un gran destro del romeno, che spedisce all’angolino dopo un bellissimo dialogo con Spalluto. Splendido gol del calciatore di Vaslui, 0-3!

34′ Adesso è tutto in discesa per la Fiorentina, che ha azzannato la preda e raddoppiato nel momento migliore. Ora i ragazzi viola non devono allentare la pressione ma cercare la terza rete.

32′ GOOOOOOOLLL DELLA FIORENTINA! CORRADINI FA DOPPIETTA! Bianco entra in area di rigore con forza e qualità dopo un tiro ribattuto di Pierozzi ma viene fermato dal palo, Corradini arriva sul pallone e dal limite esplode il sinistro, tiro deviato che spiazza Moleri, 0-2!

30′ Ecco i cambi del Milan: dentro il francese Saco e Cretti, escono Capone e Robotti.

27′ Corre ai ripari il mister del Milan Federico Giunti; pronte due sostituzioni per i padroni di casa, subito dopo il cooling break: a Milano fa caldissimo.

25′ Fiorentina ad un passo dal 2-0! Ancora Bianco ad inventare, con un filtrante magnifico per il taglio di Gentile che sbuca alle spalle di Robotti e mette un pallone d’oro al centro, Agostinelli si inserisce bene ma manca l’appuntamento col pallone, che sfila davanti alla porta rossonera a Moleri battuto.

23′ Bianco strappa la palla a Robotti e penetra in area, il centrocampista piemontese cerca poi il cross basso ma riesce a liberare Oddi.

22′ La Fiorentina ora sente l’odore del sangue ed attacca come uno squalo alla ricerca del 2-0. Milan che tenta di resistere e ripartire in contropiede. Sulla linea difensiva al posto di Coubis è scalato Di Gesù: nessun cambio per ora per Giunti.

18′ GOOOOOOL DELLA FIORENTINAAAAAAA! CORRADINI! Dopo tanti errori di fila, Corradini va sul dischetto e segna. Terzo gol stagionale per il calciatore umbro. Moleri intuisce ma riesce solo a toccare. 0-1 al Vismara.

17′ CALCIO DI RIGORE PER LA FIORENTINA, ESPULSO COUBIS! Spinto in area di rigore Agostinelli dal terzino destro rossonero, potrebbe essere la svolta della gara. Fallo giudicato da ultimo uomo dall’arbitro.

14′ Azione insistita palla a terra della Fiorentina che porta Munteanu a guadagnare un corner. Va Bianco dalla bandierina, colpo di testa di Pierozzi che però non colpisce bene, spedendo sul fondo.

11′ CAPONE! Milan vicinissimo al vantaggio. Il numero 10 salta secchi Pierozzi e Dutu e spara un destro potente ad incrociare, grande reazione di Fogli che si tuffa alla propria destra e para in modo eccezionale evitando il gol dei padroni di casa.

10′ Lancio dalle retrovie ad innescare Munteanu, l’attaccante viola cerca di avventarsi sulla sfera ma viene fermato dall’uscita di Moleri, che spazza in modo un po’ goffo ma efficace.

8′ MUNTEANU! Sguscia il romeno tra i centrali del Milan, favorito dall’errore di Obaretin, conclusione di destro da posizione un po’ defilata che esce di poco alla destra della porta del Milan. Grande occasione per la Fiorentina.

6′ Capone salta l’uomo e tenta l’imbucata per Tonin, ottima la chiusura di Fiorini, nell’ormai consueta posizione di centrale nella retroguardia a tre di Aquilani.

2′ Milan subito molto aggressivo, Tonini viene fermato da Dutu in area di rigore.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Dopo il doppio impegno interno contro Torino e Juventus, la Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani torna questo pomeriggio a tornare lontano dalle mura amiche. Alle ore 17.00 la formazione giovanile viola scenderà in campo contro il Milan al Centro Sportivo Peppino Vismara, per giocare la terzultima partita della stagione. La Fiorentina per scappare da una zona ancora pericolosa di classifica, il Milan per provare ad agguantare disperatamente il treno per i playoff. Le emozioni siamo certi non mancheranno e, come di consueto, Fiorentinanews.com vi offrirà la diretta testuale della partita.