Primavera show ma si apre il solito dibattito: chi è pronto per il salto? Distefano continua a lanciare segnali

Il dibattito, eterno dibattito, intorno alla Primavera non è più a questo punto sul valore per la categoria ma sulla preparazione al grande salto: la Fiorentina di Aquilani oltre a vincere trofei, va bene anche in campionato e il 5-1 roboante in casa della Juventus è stata un’ottima dimostrazione di forza. Travolgente Distefano ma non certo da venerdì scorso e non è un caso che sia l’unico della rosa ad aver trovato minuti con Italiano, soprattutto in Conference.

Dopo la Supercoppa gli onori erano toccati ad Amatucci e Martinelli, in altre circostanze a Krastev e Berti ma anche a Kayode e Favasuli. Il segnale più evidente di un passaggio purtroppo non così fluido tra i due livelli è rappresentato da quel limbo per cui con i coetanei si fa la differenza ma poi di sopra non c’è quasi mai spazio. Intanto la squadra di Aquilani continua la sua marcia, in attesa di potersi rendere davvero utile anche per Italiano.