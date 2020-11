Primavera, sospeso il campionato: Ecco quando tornerà in campo la Fiorentina

Il calcio professionistico, almeno per ora, non si ferma ma l’emergenza sanitaria inizia ad avere i primi effetti anche sul mondo del pallone. Secondo quanto riportato da Sky Sport, sarebbe stata decisa la sospensione di un mese per il campionato Primavera. 30 giorni fermi dunque, con la Fiorentina di Alberto Aquilani che potrebbe tornare a giocare ad inizio dicembre.

Coronavirus: il campionato Primavera verso la sospensione per un mese @SkySport — Alessandro Alciato (@AAlciato) November 6, 2020

La Serie A invece va regolarmente avanti ma corre ai ripari dopo le polemiche delle ultime ore sui tamponi. Il Consiglio di Lega infatti ha concordato sulla necessità di centralizzare il laboratorio di analisi per evitare nuovi problemi.