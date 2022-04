Primavera, Torino-Fiorentina: La formazione ufficiale di Aquilani

Tra pochi minuti, in campo a Torino la Primavera di Alberto Aquilani, per continuare a sognare dopo i recenti successi, uno su tutti, la conquista della quarta finale consecutiva di Coppa Italia. Di seguito, le formazioni delle due compagini che scenderanno in campo alle 14:30.

TORINO: Milan, Savini, Anton, Akhalaia, Di Marco; Ciammaglichella, Angori, Reali; Dellavalle, Zanetti, Gineitis.

FIORENTINA: Andonov; Kayode, Biagetti, Krastev, Favasuli; Amatucci, Corradini; Capasso, Seck, Distefano; Toci.