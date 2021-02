Milani regala tre punti d’oro alla Fiorentina Primavera col Torino, ma la squadra viola perde Agostinelli per espulsione. Out anche Aquilani

Per dare seguito al pareggio rocambolesco di mercoledì con l’Atalanta, e volendo per dare continuità al buon risultato della prima squadra, la Fiorentina Primavera di Aquilani scende in campo a Torino per affrontare i granata in un vero e proprio scontro salvezza. Sono due i punti che separano le due squadre, con quella viola che lontano dal “Bozzi” ha ottenuto fin qui risultati scadenti. Appuntamento alle 11 e Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro.

FIORENTINA: Ricco; Frison, Fiorini, Chiti; Pierozzi, Corradini, Bianco, Milani; Agostinelli; Munteanu, Spalluto.

Finisce qui! Vittoria preziosissima della Fiorentina in quel di Torino. La squadra di Aquilani vince 1-0 grazie alla rete di Milani al 38′, su perfetto suggerimento di Spalluto. Tre punti che consentono alla squadra gigliata di risalire la classifica, superando Torino e Genoa in un sol colpo. C’è rammarico per l’espulsione di Agostinelli, causata dagli sviluppi di una rissa scatenata nell’occasione dell’espulsione del numero 8 granata Karamoko. Il fantasista gigliato salterà sicuramente la successiva partita contro la Juventus. Anche Aquilani a farne le spese, il mister viola non sarà quindi in panchina almeno per la prossima gara.

90+4′ ACETO! Miracolosa la parata di Ricco sulla semirovesciata del capitano granata a centroarea. Il portiere viola salva letteralmente il risultato.

90′ 4 minuti di recupero.

89′ Corradini recupera l’ennesimo pallone e si invola in contropiede, fallo nettamente da giallo di Horvath che viene graziato da Bitonti, che non estrae il secondo cartellino.

87′ Cambio per la Fiorentina, fuori Spalluto, dentro Toci.

87′ Bravissimo Tirelli a saltare Horvath in velocità, subendo poi il ritorno da dietro del centrocampista offensivo ungherese della squadra di Cottafava, che viene ammonito.

86′ Greco si crea spazio e tenta il tiro dai 25 metri col mancino, sfera altissima, nessun problema per Ricco.

84′ Splendido traversone di Pierozzi dalla destra ma ne’ Spalluto ne’ Ponsi riescono a colpire e centrare la porta di Sava, mancando clamorosamente il pallone.

83′ Ottima punizione guadagnata da Tirelli sulla trattenuta di Aceto. L’ex Feralpisalò è abile nel prendere posizione e guadagnare il fallo del capitano torinese. Fiorentina che può respirare.

80′ Due cambi per il Torino, fuori Vianni e Kryeziu, dentro Oviszach e Cancello.

78′ Cambio in attacco per la Fiorentina, esce Munteanu ed entra Tirelli.

76′ Inesauribile Bianco: il numero 8 viola recupera e riparte giungendo fino all’area piccola della porta di Sava, cross basso del piemontese e difesa granata che riesce a salvarsi, non consentendo agli attaccanti viola di battere a rete.

74′ Bianco si accentra da sinistra e penetra in area di rigore, venendo sbilanciato da Todisco al momento del tiro. Niente da rilevare per il direttore di gara ed il Torino può allontanare la minaccia.

72′ Dopo la doppia espulsione sembra essere il Torino ad aver preso in mano il pallino del gioco, riversandosi nella metà campo viola alla ricerca del gol del pareggio.

68′ Cambio per la Fiorentina, entra Ponsi ed esce Milani, autore della rete che permette finora alla squadra viola di condurre a Torino.

67′ VIANNI! Torino ad un passo dal pareggio. Il centravanti granata trova la pronta uscita di Ricco dopo la bella imbucata di Horvath che lo aveva di fatto liberato davanti al portiere viola.

64′ Riprende il gioco dopo alcuni minuti di caos assoluto. Pessima la gestione dell’arbitro Bitonti nell’occasione. Si proseguirà quindi in 10 contro 10 fino al novantesimo, con la speranza che gli animi possano a poco a poco rasserenarsi.

62′ ESPULSI AGOSTINELLI ED AQUILANI. A farne le spese nella rissa da saloon scatenatasi dopo la follia di Karamoko sono anche il numero 10 viola e l’allenatore della Fiorentina.

61′ ESPULSO KARAMOKO. Follia assoluta del numero 8 del Torino che colpisce Frison a gioco fermo e poi infierisce sul difensore viola, scatenando una rissa pazzesca davanti alla panchina viola che porta in dote altri rossi. Ora dovremo ricostruire gli altri provvedimenti del direttore di gara.

59′ Fiorentina che mette in grande difficoltà la difesa del Torino: dopo la percussione di Corradini il pallone giunge sui piedi di Bianco che calcia violentemente col destro, tiro ribattuto e poi Munteanu finisce per commettere fallo su Ferigra. Azione che sfuma.

58′ Bianco ferma fallosamente il capitano granata Freddi Greco che poi rischia tantissimo scalciando il centrocampista gigliato, ma l’arbitro Bitonti lo grazia non estraendo almeno il secondo giallo.

56′ Bellissima azione della Fiorentina, Munteanu col tacco innesca Milani che taglia il campo per l’inserimento di Pierozzi, destro del numero 3 respinto da Todisco.

55′ Sbaglia il controllo Pierozzi che si fa soffiare il pallone trattenendo poi Horvath. Giallo per l’esterno viola cresciuto nel Rifredi.

52′ Pericolosissimo cross di Kryeziu dalla bandierina ma nessun calciatore granata riesce a colpire indirizzando verso la porta di Ricco, che può così tirare un sospiro di sollievo.

51′ Pierozzi fa ammattire Todisco sulla corsia di sinistra e poi scarica per Corradini, il tiro del numero 6 viola viene però respinto da Spina e non può impensierire Sava.

48′ Ripartenza subito veemente della Fiorentina, che si proietta nella metà campo dei padroni di casa ma i cross di Pierozzi prima e Milani poi non sortiscono effetti.

46′ Subito tre cambi per il Toro, entrano Tesio, Spina ed Horvath ed escono Celesia, Larotonda e Gyimah.

46′ Inizia la ripresa, FORZA VIOLA!

Finisce la prima frazione di gioco con il meritatissimo vantaggio della Fiorentina di Aquilani per 1-0, grazie alla rete di Milani. Dopo 10 minuti di iniziale affanno, i giovani viola sono usciti molto bene col palleggio e tanta personalità, trovando prima la traversa con Agostinelli e poi la rete di Milani su preciso assist del rientrante Spalluto.

44′ Scambiano bene Milani e Bianco sulla fascia destra, il centrocampista ex Chisola sforna un bel cross per Pierozzi che stacca di testa ma spedisce alto.

43′ Attacca a testa bassa alla ricerca del raddoppio la Fiorentina di Aquilani. Fiorini dalla bandierina chiama il portiere torinese Sava ad un’uscita impegnativa in tuffo.

42′ Si tratta del primo gol stagionale per il 2002 gigliato Milani. Calciatore versatile, ragazzo da seguire con attenzione.

39′ GOOOLLLL DELLA FIORENTINAAAAA! MILANI! Ottima imbucata di Corradini per Spalluto, che si gira molto bene e scarica per l’accorrente numero 7 viola, che trafigge Sava con un potente piattone sotto la traversa. 0-1!

35′ Battuta arcuata di Fiorini, staccano Chiti e Spalluto che finiscono per ostacolarsi, ed il colpo di testa del centrale difensivo fiorentino finisce alto sopra la traversa della porta granata.

34′ Sta macinando gioco adesso la Fiorentina di Aquilani. Bianco salta secco Freddi Greco al limite dell’area del Toro sul versante mancino, facendo così ammonire il capitano granata.

31′ Contropiede viola condotto da Munteanu che dal limite dell’area cerca di piazzare il destro, ma il tiro è respinto da Aceto. Nell’occasione il romeno forse avrebbe dovuto servire Agostinelli alla propria sinistra.

27′ CHITI! Colpo di testa del centrale ex Aglianese sul cross di Fiorini dalla bandierina e pallone fuori di poco. Fiorentina in crescita.

27′ TRAVERSA DI AGOSTINELLI! Incredibile chance per il numero 10 viola, che stoppa col petto uno splendido traversone dalla destra di Milani ma da pochi metri schianta sulla traversa il suo destro di collo pieno, col Torino che riesce poi a mettere in corner la successiva conclusione a botta pressochè sicura di Spalluto.

24′ Cross molto insidioso di Greco, Todisco è tutto solo sul secondo palo ma stecca il controllo e non riesce poi a concludere, permettendo l’uscita di Ricco.

21′ FRISON! Stacco imperioso del centrale della Fiorentina su calcio d’angolo di capitan Fiorini e sfera che termina alta di poco sopra la porta difesa da Sava.

20′ Ottimo break a centrocampo del rapido Bianco, Spalluto riceve e calcia trovando la deviazione di Ferigra, poi è Pierozzi a calciare e la sua conclusione è messa in corner da un difensore granata.

19′ GYIMAH! Respinta corta con la testa da parte di Pierozzi che favorisce la conclusione in corsa dell’attaccante ghanese del Torino: pallone alto sopra la traversa.

17′ Conclusione del numero 10 torinese Larotonda, tiro debole ed impreciso che esce di molto alla destra del portiere viola Ricco.

16′ Milani è scaltro nel guadagnare un buon piazzato ai 25 metri dalla porta di Sava ma Fiorini calcia malamente, non riuscendo ad imbastire una trama interessante per pungere la porta granata.

13′ Splendida imbucata di Milani che libera Munteanu davanti al connazionale Sava, ma il centravanti della Fiorentina perde gli appoggi e l’occasione di calciare a rete, facendo sfumare così una ghiotta occasione.

11′ Agostinelli non calcia bene centrando la barriera, il numero 10 viola raccoglie poi la ribattuta del muro granata ma strascica il tiro e il pallone termina fuori dalla porta difesa da Sava.

9′ Serve una splendida cavalcata di Bianco, che si fa 40 metri palla al piede e viene steso da Karamoko, per consentire alla Fiorentina di proiettarsi in zona offensiva. Giallo per il numero 8 ex Chievo e punizione interessante per Agostinelli ai 20 metri.

9′ Avvio assai difficoltoso per la Fiorentina di Aquilani che sta soffrendo molto l’aggressività del Torino, non riuscendo ad uscire dalla propria metà campo.

6′ Fiorentina che si schiera con la difesa a 3 in fase di impostazione, mentre in ripiegamento è Niccolò Pierozzi ad abbassarsi in posizione di terzino sinistro.

3′ Calcia Vanni, pallone alto su cui Ricco tenta di uscire ma subisce fallo e finalmente la Fiorentina può respirare.

2′ Inizio affannoso dei giovani gigliati, Spalluto, al rientro dopo due turni di squalifica, stende Larotonda sulla trequarti viola e concede una punizione pericolosa al Torino.

1′ GYIMAH! Subito un rischio per la Fiorentina, dopo due disimpegni superficiali di Agostinelli e Chiti, Gyimah cerca la porta da posizione defilata, Ricco con i piedi si rifugia in calcio d’angolo.

1′ Partiti! FORZA VIOLA!

Manca ormai una manciata di minuti al fischio d’inizio di Torino-Fiorentina, le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo.