Primavera, un assenza importante per Aquilani

La Fiorentina Primavera di Alberto Aquilani reduce dal 2-2 col Sassuolo, ospiterà domani alle 13 allo stadio “Torrini” di Sesto il Verona, con l’obiettivo di centrare il terzo successo casalingo di fila. Toci e compagni, che in casa non hanno ancora incassato gol, ripartiranno dagli 11 punti accumulati e dal conseguente secondo posto in classifica, a pari merito con la Juventus.

Avversario di turno i gialloblù di Bocchetti, a secco di vittorie in questo inizio di stagione (4 pari e 1 ko). Per la sfida sarà assente il difensore centrale Krastev, che ha accusato un problema agli adduttori in Nazionale.