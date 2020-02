Prime convocazioni e “regali di compleanno”: le scelte numeriche di Agudelo, Igor e Dalle Mura

Saranno tre i volti nuovi della spedizione viola domani a Torino: parliamo dei neo arrivati Igor, Kevin Agudelo e del centrale Christian Dalle Mura, inserito anche a causa delle varie assenze per squalifica in difesa. Per il difensore della Primavera tra l’altro si materializza una sorta di regalo di compleanno, dato che proprio domani compirà 18 anni: per lui maglia numero 32 per l’esordio in panchina. Come raccolto da Fiorentinanews.com invece, le scelte numeriche di Igor e Agudelo hanno virato sul 3 e sul 19, in attesa di scoprire anche quelli di Duncan e Kouame, per ora “parcheggiato” in attesa di recuperare dalla rottura del crociato.